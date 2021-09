‘Tax the rich’: El comentado vestido de Alexandria Ocasio-Cortez en la Met Gala

La Met Gala es un evento en el que año a año las celebridades sorprenden con extravagantes atuendos. Este año, obviamente, no fue la excepción e incluso hubo quienes quisieron aprovechar la alfombra roja para dar un mensaje. Ese fue el caso de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, que asistió al evento con un vestido blanco y las palabras ‘Tax the rich’ escritas con rojo en la espalda. El llamado de la joven demócrata a cobrarle impuestos a los ricos no pasó desapercibido.

El vestido, diseñado por Brother Vellies, dio de qué hablar inmediatamente luego de la aparición de Ocasio-Cortez. La congresista nacida en el Bronx aprovechó la plataforma que ofrece una de las alfombras rojas más importantes en el mundo de la moda para transmitir uno de los proyectos que más ha impulsado el ala progresista estadounidense.

A través de sus redes sociales, AOC compartió una foto de la gala con la descripción “el medio es el mensaje“. Le dedicó palabras de agradecimiento a la diseñadora, Aurora James, con la que trabajó para “abrir de una patada la puerta en el Met”. “El tiempo ahora es para el bienestar de los niños, el sistema de salud y acción por el clima. Impuesto a los ricos“, agregó.

Además, ‘se puso el parche antes de la herida’ en un comentario en Twitter, para los “haters” que critiquen su decisión de ir a la gala, uno de los eventos más caros en el mundo de la moda. “Las autoridades de Nueva York somos normalmente invitados al Met, por nuestras responsabilidades de supervisar y apoyar las instituciones culturales de la ciudad. Fui una de las muchas asistentes“, sostuvo.

And before haters get wild flying off the handle, New York elected officials are routinely invited to and attend the Met due to our responsibilities in overseeing and supporting the city’s cultural institutions for the public. I was one of several in attendance in this evening.🤗

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) September 14, 2021