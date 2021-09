Mike Patton cancela shows y revela tener ‘problemas de salud mental’

Mike Patton, uno de los artistas de rock más queridos en Chile, no se encuentra bien. A través de un comunicado en redes sociales, el cantante de bandas como Faith No More y Mr. Bungle reveló que se encuentra pasando por problemas ‘de salud mental’ y canceló todas las fechas en vivo que tenía pactadas. Esto afectará directamente a los grupos ya mencionados, incluyendo una extensa gira norteamericana de Faith No More.

En su misiva, Patton confiesa:

“Lamento anunciar que, debido a razones de salud mental, no puedo seguir adelante con los conciertos pactados de Faith No More y Mr. Bungle.

Tengo algunos asuntos, exacerbados por la pandemia, que me están provocando problemas en este momento. Siento que no puedo entregar lo que debería en este punto, y no quiero darles nada menos que el 100%. Le pido disculpas a nuestros fans, y espero poder compensarlos pronto.

Las bandas me apoyan en esta decisión, y estoy expectante por poder solucionar esto de manera saludable”.

Por su parte, Faith No More también lanzó un comunicado:

“Creemos que seguir adelante con estas fechas tendría un efecto profundamente destructivo en Mike. Su valor para nosotros como hermano significa más para nosotros que su trabajo como cantante. Puede contar con nosiotros al 100% para solucionar esto”.

Mike Patton se ha convertido en una figura de culto tanto en Chile como el mundo. Su versátil voz, su ecléctico gusto musical y su impredecible presencia escénica lo separaron de otros cantantes de rock pesado en los 90s, con una carrera marcada por giros atrevidos y momentos inesperados.

Le deseamos una pronta recuperación.