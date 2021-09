iPhone 13: Así será el nuevo teléfono de Apple

Apple al fin hizo oficial el iPhone 13. En su tradicional ‘Apple Event’, la empresa dio a conocer sus nuevos productos, entre los que destacó el nuevo teléfono y distintas versiones. Un tamaño similar al anterior, mejoras en la cámara y un nuevo procesador son algunas de las novedades en el aparato.

El nuevo iPhone, en apariencia, no trae tantas diferencias, excepto que los lentes de la cámara estarán dispuestos de forma distinta. Además, estas vienen con una significativa mejora: logran captar hasta un 47% más de luz en condiciones de poca luminosidad. Además, tendrá incorporado un ‘modo cinemático‘ y nuevos estilos fotográficos.

La batería también tendría mejoras y duraría más, en respuesta a la constante crítica que se le hace a los iPhone de no tener batería suficiente.

El más económico de los modelos será el iPhone 13 mini, que costará $699 dólares. De ahí, los precios se elevan a $799 en el iPhone 13 ‘normal’, variando de acuerdo al almacenamiento interno: 128, 256 o 512 GB. La preventa comenzará el 17 de septiembre.

En conjunto a los nuevos teléfonos, la compañía presentó su nuevo Apple Watch serie 7, Apple Fitness+, iPad y iPad mini, cada uno con novedades con respecto a su versión anterior.

Get the news from the #AppleEvent here. Meet iPhone 13 Pro, iPhone 13, Apple Watch Series 7, Apple Fitness+, iPad, and iPad mini. Swipe to explore

— Apple (@Apple) September 14, 2021