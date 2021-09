Alanis Morissette reveló haber sido violada a los 15 años

La cantante Alanis Morissette estrenó recientemente un nuevo documental sobre su carrera. Bajo el nombre ‘Jagged‘ y a cargo de la producción de HBO, el filme explora gran parte de la trayectoria musical de la artista, pero también revela momentos íntimos de su vida, como los reiterados abusos sexuales que sufrió cuando tenía tan solo 15 años.

Según reporta The Washington Post, la compositora dio a conocer los hechos en una escena que muestra una entrevista en su casa. Morissette relató que los abusos sucedieron cuando vivía en Canadá, su país natal, y que en su momento pensaba que era algo consensuado.

“Me tomó años en terapia admitir siquiera que había habido algún tipo de victimización por mi parte. Siempre decía que estaba dando mi consentimiento, y luego me recordaban como ‘Oye, tenías 15 años, no estás dando tu consentimiento a los 15‘”, explicó. En Canadá, la edad de consentimiento no es hasta los 16, un año más del que tenía la intérprete de ‘Ironic‘ en ese momento.

“Ahora estoy como ‘Oh, sí, todos eran pedófilos. Todo fue una violación de menores‘”, expresó. Añadió que en su momento se lo contó a algunas personas e hicieron “oídos sordos”. Contó que en su momento no contó información específica porque “quería proteger: proteger a mis padres, a mis hermanos, a mis futuras parejas”.

Por motivos que se desconocen, la artista decidió no ir al estreno del documental, que ya fue exhibido el Festival Internacional de Cine de Toronto. Según dice The Washington Post, no se encuentra contenta con el resultado del documental, sin embargo, no ha dado declaraciones oficiales.