AJ McClean revela cuál de la canción más odiada de los Backstreet Boys

Los MTV VMA 2021 dejaron desde memorables presentaciones, hasta curiosas entrevistas. Ese fue el caso de AJ McClean, miembro de la banda Backstreet Boys, que contó cuál es la canción más odiada de la banda.

Acompañado de Lance Bass de NSYNC y Nick Lachey de 98 Degrees, en una especie de ‘panel de boybands’ juzgando por los entrevistados, se le consultó desde Billboard cuáles son las canciones más odiadas de su bibliografía. McClean respondió sin dudas que es ‘If you want it to be a good girl (get yourself a bad boy)’.

La canción, presente en su álbum ‘Backstreet’s Back’ de 1997, sería según McClean la “canción menos favorita que hemos grabado. Nunca la hemos cantado en vivo, nunca la haremos en vivo”.

“Ahora sabemos que es tóxica para los niños de 5 años. Tengo una niña de casi 5 años, no quiero eso para ella”, argumentó el cantante. La canción se traduce a ‘Si tú quieres ser una buena chica (consíguete un chico malo)’.

La canción puede ser la más odiada por Backstreet Boys, pero no necesariamente de sus fans. De hecho, el tema no sólo apareció en ‘Backstreet’s Back‘, sino que también en un disco recopilatorio homónimo durante el mismo año.