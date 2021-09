Steve de ‘Las Pistas de Blue’ reaparece a 25 años de la serie para explicar por qué abandonó a toda una generación

” Es pistas de Blue, pistas de Blue” era la canción que muchos niños tarareaban en su infancia. Si no creciste con el programa, probablemente sí lo conoces y la cara de su conductor de hace 25 años debe hacérsete familiar. Ahora, para celebrar el cuarto de siglo del programa, Nick Jr. compartió un emotivo video, donde Steve hace su reaparición con un sentido mensaje.

Steve Burns , el primer conductor de las ‘Las pistas de Blue‘, que acompañaba a la emblemática perrita azul en todos los episodios, le dedicó un tierno mensaje a las niñas y niños (y los no tan pequeños ya) que disfrutaban el programa. Sus palabras nos recordaron que todos crecemos y, sin duda, a más de uno de le pusieron los ojos llorosos.

“¿Recuerdan que cuando éramos más jóvenes solíamos correr por ahí, pasar el tiempo con Blue, encontrar las pistas, hablar con el señor Sal, enloquecer con el correo y todas esas cosas divertidas?”, pregunta al principio, vestido con el atuendo con el que se hizo conocido. “Luego un día yo dije ‘¿Adivinen qué? Importante noticia… me voy‘”, recuerda sobre el momento en el que dejó la serie, en 2002.

“No nos vimos por un lado tiempo y me di cuenta que eso fue un poco abrupto. Solo me levanté y fui a la universidad“, contó sobre aquel momento. Y ahí, ya es momento de sacar los pañuelos.

“Y ahora mírense ustedes, todo lo que han hecho y lo que han logrado en todo este tiempo. Es increíble, ¿verdad? Quiero decir, empezamos con las pistas ¿Y ahora qué hacemos? Préstamos estudiantiles, trabajos, familias… Y mucho de ello ha sido complicado ¿saben? Sé que lo saben”, habló, dirigiéndose a su audiencia que ahora se encuentra pasado los 20.

“Quería decirles que yo nunca podría haber hecho todo eso sin su ayuda. De hecho, toda la ayuda que me dieron cuando éramos jóvenes aún me sigue acompañando hasta el día de hoy y eso es genial. Supongo que sólo quería decir que, después de todos estos años, no los olvidé. Y me alegra que sigamos siendo amigos“, concluyó, dejando a decenas de esos niñas y niños de los ’90 con emoción.

Puedes revisar el video completo aquí y, si eres sensible, te recomendamos tener pañuelos a mano: