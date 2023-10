La historia de Tania Zeng: Tiene 57 años, nació en China y sueña con el oro en Santiago 2023

Cristóbal Alarcón

Tania Zeng pasó de vender muebles en Iquique, el lugar donde ha vivido gran parte de su vida, a ser parte del Team Chile en Santiago 2023.

Su nombre probablemente es del que menos registro se tenía antes de que comenzaran los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Y es que ella misma reconoce que nunca se había atrevido a competir de manera profesional en tenis de mesa.

Su pasión por este deporte comenzó cuando tenía tan sólo 9 años y vivía en su natal China. Fue seleccionada nacional para su país en la adolescencia, pero por razones familiares viajó a Chile, donde se estableció desde entonces en el norte, en la ciudad de Iquique.

Junto con su familia formaron un negocio familiar de muebles, que hasta el día de hoy mantienen, con cientos de clientes fieles a su producto. Estos, según relata, se sorprenden al saber que está representando a Chile en Santiago 2023. “Yo cuando trabajo nunca hablo de que juego tenis de mesa, así que todos ellos están sorprendidos, abren los ojos y dicen: “Oh y nosotros nunca supimos”, cuenta.

En conversación eon AS , contó que en Iquique, su ciudad, tiene un grupo de amigos con quienes juega tenis de mesa. “Ellos me motivaron y me dieron la confianza. Uno piensa que por edad no puede estar en el alto rendimiento, pero después hice la prueba y se pudo”. Luego de esa prueba, comenzó un verdadero sueño para ella, que pensaba que por su edad no podría cumplirlo.

De acuerdo a lo publicado por La Tercera, Zeng tuvo una rápida adaptación a la dinámica que se vive dentro del equipo en el que comparte con más jugadores y jugadoras. “Cuando entré me hice a amiga de todos. Pensé que sería difícil, pero son amables y cercanos. Tiramos la talla y hablamos técnicamente del tenis de mesa. Como yo tengo más años y entiendo el rubro, se da todo de muy buena forma”, relata.

Debe realizar muchos viajes, para poder competir y prepararse para competir en el alto rendimiento. Ha tenido que dejar de lado muchas cosas para poder viajar a Santiago, donde mayoritariamente están los torneos en nuestro país. Además, cuenta que: “Entreno con muchos jóvenes y niños. Hay mucha gente buena. Practico todo los días y los fines de semana hay campeonatos. El sudamericano va subiendo el nivel. En poco tiempo aparecerá más gente. Estando dentro del rubro creo que aparecerán más jugadores”.

Sobre lo que vendrá para ella en Santiago 2023, tiene metas claras. “Personalmente quiero llegar a semifinal. En mi último torneo llegue a cuartos de final. Ahora busco avanzar más allá. Si entro a eso, podría soñar con la medalla. Pero voy paso a paso”.