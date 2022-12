Las 10 mejores series de 2022 y dónde verlas

Por Yerko Salgado D.

Comenzamos a cerrar el 2022 y es un buen momento para mirar atrás. Haremos un top ten de las mejores producciones estrenadas en este curioso, movido y largo año. De las series que vi – y no fueron pocas – algunas me parecieron excelentes, otras buenísimas y algunas bastante correctas.

En ningún caso esta columna se escribió con el afán de concordar con quien la lea. Es simplemente una guía autoritaria e injusta con una selección personal de gusto y forma, que en el mejor de los casos podría servir para levantar un debate con la pantalla de su dispositivo elegido para la lectura de la misma. Seguro, de acuerdo a su paladar, faltará o sobrará alguna.

Como suele pasar con la industria cinematográfica en sus premiaciones o rankings (salvo alguna excepción) las series más celebradas no suelen ser necesariamente sinónimo de éxito en la taquilla. Algo similar pasará con esta lista. En mi selección hay solo una de Disney+ y tan solo dos de Netflix. Amazon Prime Video pese a tener cosas interesantes como ‘Outer Range’ no calificó, en mi arbitraria decisión. En cambio, Starplus, Apple TV+ y HBO Max se reparten los galardones.

La lista está decretada luego de una larga discusión interna donde la conclusión está lejos de ser objetiva.

1 – BETTER CALL SAUL – TEMPORADA 6 – NETFLIX

El spin-off de Breaking Bad desplegó artillería pesada en su última temporada –repartida en dos volúmenes– y merece estar arriba en la tabla. La ficción de Vince Gilligan y Peter Gould nos entregó acaso la mejor historia de amor del año con Bob Odenkirk (que casi se nos va) y la majestuosa Rhea Seehorn. Aunque de manera increíble esta serie no ha ganado premios, se ganó el corazón el mundo. Acción, drama, comedia, llanto, angustia; televisión en todo sentido. Quizás la última gran serie que veremos en mucho tiempo.

2 – THE BEAR – STARPLUS

Sin duda, la comedia dramática de Christopher Storer es la gran sorpresa del año. El seguimiento al joven chef Carmine Berzatto (Jeremy Allen White) en su vuelta Chicago para dejar sus estrellas Michelin en un cajón y hacerse cargo de la sanguchería de su fallecido hermano, nos dejó a todos gritando ¡Sí,Chef! durante varias semanas. Frenética, tóxica y adictiva.

3 – STRANGER THINGS TEMPORADA 4 – NETFLIX

Los niños crecieron y la serie también. La cuarta temporada de Stranger Things nos dio una bofetada de aire fresco. Atrás quedaron los cuentos de adolescentes y el suspenso a medias tintas. Lo de los hermanos Duffer fue colosal. Un salto al miedo ochentero, clásico pero con los recursos necesarios. El legado es que seguiremos escuchando a Kate Bush y Master of Puppets gritando por Eddie Munson y Max.

4 – SEVERANCE – APPLE TV+

Este thriller empresarial se queda por lejos con el premio al mejor último capítulo de 2022. No hay cómo discutir que este es una de las grandes series del año. Creada por Dan Erickson y dirigida por Ben Stiller lleva al extremo el estrés laboral de los empleados de Lumon Industries y la búsqueda del equilibrio entre la vida laboral y personal. Después de someterse a un procedimiento quirúrgico que divide sus recuerdos entre el trabajo y la vida personal, los empleados buscarán angustiantes respuestas entre sus pares. El elenco es de lujo: Adam Scott, Britt Lower, John Turturro, y Zach Cherry. Joya.

5 – STAR WARS: ANDOR – DISNEY+

De lo mejor del universo Star Wars y muy superior a la decepcionante Obi-Wan Kenobi. La historia de Cassian Andor con Diego Luna a la cabeza, tal como en Rogue One (otra maravilla), retrocede cinco años antes de convertirse en el héroe de la Rebelión. Oscura, política y con profundidad en los personajes. Lo mejor desde The Mandalorian.

6 – BARRY TEMPORADA 3 – HBO MAX

Mi debilidad: es muy difícil emitir un comentario objetivo de la que considero la mejor comedia de los últimos 10 años. Barry Berkman (Bill Hader, te amo), el asesino a sueldo más querible del mundo llegaba a la tercera temporada con la vara altísima –es obligatorio ver las anteriores– y la superó con creces. De comedia negra subió a un drama-media de alto impacto. La nueva temporada imprimió mucho más drama y se agradece. Desmesurada, incorrecta, oscura, absurda y violenta. ¡Larga Vida!

7 – ONLY MURDERS IN THE BUILDING TEMPORADA 2 – STARPLUS

La mezcla perfecta de comedia y misterio con un gran elenco. Asesinatos, sospechosos, podcast, y Nueva York como telón de fondo. Martin Short, Steve Martin y Selena Gómez. No hace falta decir mucho más. Confirmada una nueva temporada estos tres vecinos de un exclusivo edificio seguirán investigando misteriosos crímenes con su clásica torpeza y astucia para resolverlos.

8 – THE WHITE LOTUS TEMPORADA 2 – HBO MAX

Siempre es un riesgo cuando se cambia el elenco (casi completo) de una primera temporada tan increíblemente buena, pero con algunas dudas en el inicio la creación de Mike White logra alcanzar la gloria y encausar rápidamente. Más sexy y más terrorífica la serie que sigue a personas adineradas y extravagantes en hoteles de lujo se trasladó a Italia para la segunda temporada y aunque no sacudió la fórmula cumplió de gran manera con las expectativas. ¿Jennifer Coolidge? Que se quede para siempre.

9 – THE OLD MAN – STARPLUS

La ficción de Star+ se apoya en una premisa simple aumentada por la interpretación de Jeff Bridges y John Lithgow. Una de las mejores series estrenadas en 2022, es la más reciente demostración de cómo pueden aprovecharse a la perfección elementos tan utilizados como la caza del gato y el ratón. La vida de un exagente de la CIA, ¿retirado? que paga sus pecados del pasado. Perseguido el director del FBI que ve, a pesar de sus esfuerzos, cómo una presa tan codiciada y a veces tan próxima consigue escabullirse una y otra vez. Así de simple, así de buena.

10 – THE REHEARSAL – HBO MAX

Hablemos de gustos por lo raro, extraño y bizarro. Recomendada solo para mentes perturbadas. Creada por Nathan Fielder ofrece un modo para que la gente común corriente pueda ensayar momentos importantes/incómodos de su vida. El destacado cómico canadiense traspasa todos límites de la realidad. Son seis episodios fascinantes.

Nota al pie de página: Si faltan algunas, para usted imprescindible uno de los factores puede corresponder a que no la vi. O la vi y la dejé, en algún caso vi apenas unos episodios y no considero justo tomarlas en cuenta o porque, sencillamente, no me interesaron demasiado.