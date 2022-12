Lo principal que debes saber de los mejores celulares de iPhone

Apple es sin dudas una de las mejores marcas de tecnología hoy en día, incluso de teléfonos celulares, algo que ha dejado bastante en claro estos últimos años con todos los lanzamientos de teléfonos que ha hecho.

En lo que se destaca más que nada es en los teléfonos de alta gama, ya que es muy difícil encontrar otra marca que realmente sea digna de ser comparada con Apple o que supere su último modelo, la serie de iPhone 14.

Sin embargo, no todos los modelos iPhone son iguales, justamente tienen varias cosas que los diferencian que también dependen de las preferencias de los usuarios y el precio, ya que hay que admitir que la marca es de las que manejan los precios más altos en el mercado. Esto es a causa del prestigio, no solo de los materiales premium con los que están fabricados, su software y su estética, sino que también la reputación a nivel social de los mismos.

Serie iPhone 12 y 11

Hay que tener en cuenta que iPhone no solo son los modelos más nuevos que ha lanzado al mercado, sino que están por ejemplo el iPhone 11 Pro Max que hoy en día también continúa siendo un teléfono increíble, de gama alta y de muy buena calidad.

Están las series de iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max e iPhone 12 mini, también las de iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max precio. Todos estos modelos son muy buenos hoy en día, así como también cuentan con el nuevo sistema operativo de iOS 16 que salió hace poco.

Serie iPhone 14

No hay lugar a dudas que el primer puesto se lo gana el iPhone 14 Pro Max y luego le siguen el iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14, los últimos celulares que ha lanzado Apple en este mismo año.

Cuando sale el iPhone 14 sin embargo, depende de cada país en particular ya que hay algunos a los que todavía no han llegado los nuevos modelos o donde es más difícil conseguirlos. De todas formas, en Chile ya llegó a falabella.com que han anunciado hace poco la venta y el lanzamiento iPhone 14.

En primer lugar, el iPhone 14 Pro Max se caracteriza por ser el modelo más grande luego del iPhone 14 Plus, con unas dimensiones de 160,7 x 77,6 x 7,85mm. Lo mejor de este modelo es la duración de la batería, algo en lo que ha puesto mucho empeño últimamente Apple, pudiendo durar por unas 29 horas aproximadamente. Su pantalla de 6,7 pulgadas tiene un sistema llamado Always On Display y un diseño Dynamic Island. Además, su cámara es increíble ya que tiene una resolución de 48mp en su sensor principal y otras dos cámaras más, el teleobjetivo de 2x 48mm y una ultra gran angular de 13mm y un ángulo de visión de 120 grados.

El iPhone 14 Pro es bastante similar, ya que las cámaras son iguales tanto las traseras como la delantera que incorpora un autofocus y funciona con el chip A16 Bionic. Las principales diferencias son el tamaño y la duración de la batería, ya que es más liviano (pesa 206g), sus dimensiones son de 147,5 x 71,5 x 7,85mm y su batería dura hasta unas 23 horas. De todas formas, este modelo sirve como una perfecta alternativa que el Pro Max, ya que incluso es más liviano y las diferencias no son tantas, así que es más conveniente este.

En cuanto al iPhone 14, es un poco más chico que los anteriores ya que sus dimensiones son de 146,7. x 71,5 x 7,80mm y pesa 172g y solo tiene dos cámaras traseras, aunque no tiene muchas diferencias con los otros, al igual que el iPhone 14 Chile Plus.

Lo bueno de todos estos modelos es que su tecnología es muchísimo más avanzada, son más resistentes al agua, y al polvo (IP68) buena definición tanto de la pantalla como de las cámaras y están fabricados con metales quirúrgicos de alta calidad con un muy buen diseño.

Serie iPhone 13

Los iPhone 13 son los que más conocemos, ya que este año son de los mejores que han estado hasta antes de los 14. Están el iPhone 13 Pro Max, el iPhone 13 Pro, el iPhone 13 y el iPhone 13 mini.

El que se ha ganado el primer lugar sin dudas es el iPhone 13 Pro Max chile ya que fue demasiado innovador desde que salió. Se puede conseguir el mismo aprovechando un iPhone 13 Pro Max oferta de las tiendas oficiales, ya que así se consiguen los mejores precios, para ello debes buscar iPhone 13 Pro Max precio y comparar entre las opciones que tienes, obviamente teniendo en cuenta la confiabilidad de las mismas.

El iPhone 13 Pro es bastante similar, ya que las cámaras traseras son similares y muy sorprendentes, la duración de la batería ha mejorado muchísimo en comparación con otros modelos de años anteriores, el nuevo chip 15 Bionic mejoró su rendimiento, incluso comparándolo con otros celulares de otras marcas, así como también su pantalla de 120Hz deja en visto una imagen increíblemente nítida y de buena calidad.

En cuanto al iPhone 13, no cambia mucho sino que solo se le sacó una cámara trasera y tiene 2. El iPhone 13 mini sería la versión similar, pero en un tamaño mucho más chico.

En conclusión, Apple siempre será una muy buena marca de tecnología, ya que podemos ver que a medida que saca nuevos modelos, y no solo de celulares, deja encantados a todos sus usuarios y es por eso que es de las que más vende actualmente.