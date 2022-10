Halloween: Las mejores películas y series de terror en cada servicio de streaming

Por Ignacio De La Maza

El fin de semana de Halloween es fin de semana para ver cosas de terror. Se sabe. En verdad todos los fines de semana son para ver cosas de terror si eres buena persona (no me aleguen a mi, yo no inventé las reglas… o quizás sí).

Para que no pierdas tanto rato eligiendo qué fantasma, espectro, zombie o rata gigante te pondrá los pelos de punta en tu tiempo libre, me tomé la libertad de elegir una sugerencia por cada servicio de streaming (que tenga, porque entenderán que no puedo tenerlo todo).

Bueno, aquí van:

Netflix

El Gabinete de las Curiosidades, de Guillermo del Toro (serie de antología, 1 temporada)

Como todas las series antológicas (o sea, que cada capítulo es una historia y contexto distinto), desde ‘La Dimensión Desconocida’ hasta ‘Black Mirror’, el ‘Gabinete de las Curiosidades’ es algo inconsistente en sus entregas. A diferencia de OTRAS series antológicas, esta cuenta con la producción ejecutiva y presentación de Guillermo Del Toro, una de las mentes más creativas en el horror moderno. El cineasta mexicano hace de introductor a cada una de estas historias, dirigidas por directores expertos del género como Panos Cosmatos (‘Mandy’), Jennifer Kent (‘The Babadook’) y Vincenzo Natali (‘El Cubo’), ofreciendo su mirada de curador ante historias que van desde demonios ancestrales hasta casas embrujadas y ratas gigantes. Algunos capítulos son de las cosas más geniales que se hayan visto en el terror 2022, otros son bastante sólidos y, por fortuna, solo un par decepcionan. Sus 8 capítulos están disponibles en Netflix.

Star Plus

Bárbaro (película)

¿Por qué no has visto Bárbaro? ¿Por qué sigues visitando este sitio, donde la hemos recomendado desde que se tomó los cines por sorpresa hace 1 mes, pero todavía no ves la mejor película de terror del 2022? La premisa es tan efectiva como engañosa: Una joven mujer se da cuenta que la casa que arrendó por AirBnB ya está siendo ocupada por otro inquilino, un hombre desconocido de intenciones dudosas. Eso es lo único que voy a decir, y es una trama que literalmente solo aborda los primeros 30 segundos. Una vez más: ‘Bárbaro’ se disfruta más cuando no sabes nada de ella, así que en vez de leer por enésima vez que se trata de una cinta impredecible, de creatividad desbordante y llena de ideas que invitan a verla repetidas veces para destramarlas, anda a apagar las luces y verla inmediatamente. De ahí la comentamos.

Amazon Prime

La Masacre de Texas (película)

Ya, sí, es un clásico. Es una de las películas de terror más influyentes de todos los tiempos. Su impacto en la cultura pop es incalculable. Ahora ¿Te has sentado a verla? Décadas de secuelas, adaptaciones y parodias no han disminuido el poder de esta cinta de Tobe Hooper, una pieza de aura tan sucia y decadente que da la impresión de que estás presenciando algo prohibido. Es mucho menos gore de lo que su reputación sugiere, pero eso no significa que su violencia no sea cruda y brutal. Un producto de una época en donde Estados Unidos confrontaba la maldad al interior de su sociedad (ni hablar de sus comentarios furiosos sobre la industria de la cárcel), es de esas películas de terror que te desafían, provocan y entretienen al mismo tiempo. Y sí, al final del día es sobre un asesino enmascarado con una motosierra ¿Por qué querrías ver algo más?

HBO Max

Candyman (película)

Estoy hablando de la original de 1992, no sobre el escuálido reboot del 2021. ‘Candyman’ es un clásico de culto por algo: Es una película espeluznante y horrorosamente violenta, pero también atípicamente sensual y enigmática. Su trama, acerca de una joven blanca que investiga una leyenda urbana que involucra a un vengativo espíritu afroamericano, está cargada de simbolismo político y sexual, pero nada de eso distrae de sus sustos eficientes, su gore impactante, o la actuación imborrable de Tony Todd como el maligno personaje titular. Tan poética como aterradora, es una de las mejores películas de terror de todos los tiempos.

Disney Plus

Gravity Falls (serie, dos temporadas)

Tanto para grandes como niños, ‘Gravity Falls’ es el panorama ideal para aquellos que prefieren sus sustos dosificados con dosis de humor e ingenio infantil. Una de las mejores series animadas del siglo XXI, esta producción de Disney, que se emitió por solo 2 temporadas, cuenta la historia de dos hermanos, un niño y una niña, que llegan al pueblo titular para pasar el verano junto a su avaro tío. Ahí descubren que la localidad es asechada por un sinfín de misterios, y un secreto familiar que podría estar detrás de sus desventuras paranormales. Con personajes entrañables, un estilo de animación colorido, momentos sorprendentemente macabros para una serie infantil y mucho, mucho corazón, ‘Gravity Falls’ es una experiencia ideal apra toda la familia.

MUBI

El Descenso (película)

Ya, miren… ‘El Descenso’ también está disponible en Amazon Prime, pero si la ves en Mubi puedes ponerte un monóculo y un sombrero de copa para celebrarte por ser un caballerito elegante (o caballerita). Lo que importa es que esta es una de las experiencias de terror más viscerales de los últimos 20 años. Dirigida por Neil Marshall, que después se encargaría de algunos de los capítulos más impresionantes de ‘Game Of Thrones’, la cinta sigue a un grupo de amigas que emprende un fatídico viaje espeleológico (eso de explorar cavernas), en donde se revelaran oscuros secretos y traiciones, y ADEMÁS una tribu de monstruos comecarne que habitan en la oscuridad. Dura, violenta y muy, pero muy entretenida.