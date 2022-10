Películas de terror 2022, rankeadas según cuántas noches te dejarán sin dormir

Por Ignacio De La Maza

Se viene Halloween y por lo tanto, la temporada favorita de todos aquellos que disfrutamos con películas que amenazan constantemente con darnos un infarto.

Si ya te diste y rediste vuelta todos los clásicos, por fortuna el 2022 no ha estado exento de buenas cintas de terror, desde el regreso de franquicias históricas hasta el debut de nuevas voces en el género que prometen provocarnos varias pesadillas en los años venideros.

Ahora ¿Qué es lo que define a una buena película de terror? ¿Cuánto te hace saltar del asiento? ¿Qué tanto miedo te da salir del cine e ir a tu auto? ¿Cuánta sangre se derrama?

Aquí somos de la creencia que una gran cinta de horror te debe provocar al menos un poco de insomnio. Por eso, ordené las mejores películas de terror que haya visto este año según su potencial de darte miedo hasta de dormir (suena entretenido ¿No?)

Por supuesto, no he visto cada película de terror que haya salido este año, por lo que habrá algunas omisiones. Por otro lado, la mayoría de estas cintas no están (aún) disponibles en streaming, pero ustedes son personas ingeniosas, algo se les va a ocurrir (guiño, guiño). Sin más preámbulos, adelante:

8.- ‘Scream’ (Dir: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett)

¿De qué va?

No te dejes engañar por el título: ‘Scream’ es realmente ‘Scream 5’. En esta primera entrega de la saga tras la muerte de su creador Wes Craven (quien dirigió las otras 4), un grupo de jóvenes deberá lidiar con el regreso del (¿o los?) asesino enmascarado Ghostface. Los personajes de la franquicia original regresan para ayudar a los nuevos protagonistas a resolver el misterio.

¿Está buena?

Bastante. Algunos podrán encontrar que los intentos de ‘Scream’ (5) por parodiar las llamadas ‘secuelas legado’ (en donde personajes nuevos y veteranos de una franquicia confluyen en una misma historia) y el ‘horror elevado’ que ha dominado al género durante la última década son poco sutiles. Pero honestamente ¿Quién acude a esta franquicia por sutileza? Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett (‘Ready Or Not’) hacen un trabajo sólido tomando las riendas tras el fallecido maestro Wes Craven, los asesinatos son creativos y brutales, los personajes son carismáticos y la película se deja ver. Está bien.

¿Cuántas noches me dejará sin dormir?

Cero noches. A lo más te pondrá nervioso que suene el teléfono ¿Pero a quién no le pasa eso?

7.- ‘X’ (Dir: Ti West)

¿De qué va?

La producción de una película pornográfica llega a una granja para filmar su nueva ‘obra’. Con falsos pretextos consiguen que los ancianos dueños les arrienden el lugar, pero lo que no saben es que estos viejos tienen un historial de tendencias homicidas y predilección por la sangre joven.

¿Está buena?

Más o menos. Ti West es una figura de culto en el horror moderno, y el hombre sabe perfectamente dónde colocar la cámara para generar máxima tensión. ‘X’ también se ve impecable, imágenes de celuloide ensuciadas por vísceras que recuerdan a viejos clásicos como ‘La Masacre de Texas’. Sin embargo, su ejecución no oculta demasiadas sorpresas: Si leíste la premisa, ya puedes predecir la mayoría de sus trucos. Está bien para pasar el rato (hay una precuela ‘Pearl’, que salió pocos meses después y que no he visto aún).

¿Cuántas noches me dejará sin dormir?

Mmm, difícil ¿Quizás una? ¿Si le tienes miedo a los ancianos y a perder tu vitalidad? Qué se yo.

6.- ‘The Black Phone’ (Dir: Scott Derrickson)

¿De qué va?

Basada en el cuento de Joe Hill (hijo de Stephen King), ‘The Black Phone’ sigue a un niño que es secuestrado por el desquiciado asesino serial del pueblo. Encerrado en un sótano, deberá recurrir a los fantasmas de las víctimas anteriores de su captor y a su hermana inexplicablemente psíquica si pretende sobrevivir.

¿Está buena?

Igual sí. La trama es simple y honestamente no da demasiado miedo, pero Ethan Hawke es magnífico como el sociopático secuestrador, y hay una cosa medio Stephen King/Stranger Things en donde sensibilidades infantiles enfrentan a los horrores del mundo adulto. Tampoco es una gran revelación, pero es una sólida cinta, bien actuada, y que no estira demasiado el elástico.

¿Cuántas noches me dejará sin dormir?

Una, sobre todo si le temes a los secuestradores y a los fantasmas de niños.

5.- ‘Nop’ (Dir: Jordan Peele)

¿De qué va?

Cuando su padre muere en misteriosas circunstancias, un joven y su hermana deciden intentar capturar registro de lo que creen que es un OVNI que asecha sobre su rancho familiar. Por supuesto, esto resulta ser una tarea más difícil y peligrosa de lo que creían.

¿Está buena?

Súper. Jordan Peele es quizás el director de terror que más fervor provoca por estos días, y si bien ‘Nop’ no es tan provocadora como ‘Get Out’ o tan siniestra como ‘Us’, su imaginación es amplia y su capacidad de ponerte los pelos de punta es implacable. Como siempre, Peele tiene hartas cosas en la cabeza, desde la fascinación de nuestra cultura con la tragedia y el dolor hasta la inclemencia de la industria del espectáculo. Todo esto envuelto en un espectáculo de alto presupuesto digno del maestro en persona, Steven Spielberg.

¿Cuántas noches me dejará sin dormir?

Unas dos. Hay una secuencia con un mono que debe ser de las cosas más perturbadoras que se hayan puesto en pantalla este año, y otros trucos bajo la manga que no revelaré aquí.

4.- ‘Resurrection’ (Dir: Andrew Semans)

¿De qué va?

Una mujer empieza a perder la cordura tras reencontrarse con un hombre abusivo de su pasado. Revelar cualquier otra cosa sería arriesgarme a arruinar una de las películas más sorpresivas del año.

¿Está buena?

Excelente, de hecho. Rebecca Hall, quien protagoniza la cinta, tiene uno de los rostros más expresivos y versátiles de Hollywood, y aquí lo usa para enfrentar una historia que es en iguales partes horripilante y ridícula (en serio, esta película es loca). Una secuencia de más de 7 minutos a la mitad de la cinta, en donde el personaje de Hall revela (en una toma continua) la verdad detrás de su pasado, es uno de los momentos cinematográficos más poderosos que haya visto en este 2022.

¿Cuántas noches me dejará sin dormir?

Al menos 3. La verdadera premisa de ‘Resurrection’ es de un nivel de maldad y locura espeluznante, pero quizás te pilles riendo por lo desquiciada que resulta ser.

3.- ‘Smile’ (Dir: Parker Finn)

¿De qué va?

Tras presenciar un horrible suicidio en su lugar de trabajo, una terapeuta comienza a ver a un demonio sonriente, capaz de tomar cualquier forma. Pronto descubre que la tragedia que presenció la contagió de una maldición, gatillando una carrera contra el tiempo para poder sacársela antes de un desenlace fatal.

¿Está buena?

Quizás el mejor truco de ‘Smile’ haya sido que su trailer era tan, pero tan malo, que la película resulta ser una grata sorpresa. No es muy original (si has visto ‘It Follows’ o ‘El Aro’, no vas a encontrar nada muy novedoso aquí), pero es innegablemente eficiente a la hora de hacerte saltar de tu asiento. El director Parker Finn dirige de forma colorida y virtuosa pese a ser su primera cinta, mientras que Sosie Bacon (hija de Kevin) es empática como una mujer acosada por tanto horror que empieza a perder su sanidad mental.

¿Cuántas noches me dejará sin dormir?

Toda una semana. Como te decía: ‘Smile’ REALMENTE quiere hacerte saltar de tu asiento, y si eres asustadizo, es probable que encuentres que su festival de jump scares es agobiante. Además: Miedo irracional a la gente sonriente.

2.- ‘Speak No Evil’ (Dir: Christian Tafdrup)

¿De qué va?

En medio de sus vacaciones, una pareja danesa conoce a un matrimonio holandés que los invita a visitarlos a su casa de campo. Acudiendo junto a su pequeña hija, los protagonistas pronto se dan cuenta que sus anfitriones no tienen las mejores modales, aparentemente probando los límites de cuánto están dispuestos a aguantar sus invitados hasta que ya sea demasiado tarde.

¿Está buena?

Depende. Los europeos no se andan con cosas cuando de películas de terror se trata, y pese a que ‘Speak No Evil’ pasa al menos 3/4 de su duración más como una sátira social que como una historia de horror, su desenlace es de tal nivel de crueldad y maldad que a varios le puede arruinar toda la película. Estoy tratando de decir que, al menos que seas capaz de abstraerte y admirarla por su ambición, la cinta no te dejará con un buen sabor en la boca.

¿Cuántas noches me dejará sin dormir?

Mil y una noches, además de múltiples duchas.

1.- ‘Barbarian’ (Dir: Zach Cregger)

¿De qué va?

Una mujer descubre que la propiedad que arrendó por AirBnB está siendo ocupada por otro hombre, debido a un aparente problema de reservas. La película no se trata realmente de eso, pero ‘Barbarian’ es de esas cintas que tienes que ver sabiendo lo menos posible. Anda a verla y seguimos

¿Está buena?

Al menos que los últimos 2 meses del 2022 nos traigan alguna sorpresa, ‘Barbarian’ es la mejor película de terror de este año. Furiosa, política, macabra, violenta, hilarante y profundamente triste, es de esas cintas que te agarran del cuello en su primer minuto y no te sueltan hasta el final. Zach Cregger, más conocido por su trabajo como comediante, incluye una cantidad de giros, sorpresas, trucos e ideas que harían a un director con más trayectoria sonrojarse, dejando la puerta abierta para lo que ojalá sea una carrera brillante como cineasta.

¿Cuántas noches me dejará sin dormir?

Todas las noches, pero porque vas a estar demasiado emocionado y con ganas de contarle a tus amigos lo que viste (y porque te darás cuenta que existen demasiadas definiciones para la palabra ‘monstruo’).