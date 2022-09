Tras 20 años de su debut, regresa Pettinellis: Revisa dónde comprar las entradas

La famosa banda chilena que estaba separada, Pettinellis, finalmente anunció su regreso a los escenarios con el motivo de celebrar los 20 años de su único álbum, el homónimo de 2002.

Así lo confirmó su vocalista y líder, Álvaro Henríquez; uno de los músicos más valorados y reconocidos de nuestro país, mediante entrevista con Rockaxis.

¿Cuándo será el rencuentro?

De esta forma, reveló que la primera fecha del tour de regreso será el 19 de noviembre a las 21 p.m en el Teatro Coliseo, ubicado en Nataniel Cox 59, Santiago, Región Metropolitana. Y que los precios de las entradas fluctúan entre los 23 y 27 mil pesos; podrás encontrarlas en el sitio web de puntoticket.com

Así, se espera finalmente escuchar en vivo los icónicos temas como: ”Hospital”, ”Ch, Bah, Puta La Güeá”, ”Niña (No Se Va A Saber)”, ”Un Hombre Muerto En El Ring” y ”No Hables Tanto”, generando una instancia para repasar su historia, caracterizados por mantener sus raíces chilenas y mezclar tipos de música como el rock, la cueca y las baladas.

”Sentí que había mucha efervescencia con Pettinellis y que había un público muy fiel y fanático. Ha sido excelente el retorno a las canciones de los Pettinellis. Va a sonar bien, va a estar buenísimo”, expresó Henríquez.

Además, en paralelo al regreso de la música en vivo, la banda lanzará un álbum recopilatorio con sus éxitos, incluyendo temas inéditos, como por ejemplo, la versión en estudio de “El pueblo unido”.

Valor de entradas

Las entradas se encuentran disponibles en el sitio web de Puntoticket, y puedes revisarlas haciendo clic aquí.

Cancha: $27.600

$27.600 Platea Baja: $27.600

$27.600 Platea Alta: $23.000

¿Cuál fue la razón de la separación de Pettinellis?

Al ser consultado sobre las razones del por qué nunca hubo un segundo disco del grupo, el vocalista simplemente admitió que ”tenía algunas canciones, pero al final no terminó bien eso. Así que, como lo dije antes, fue bueno mientras duró”.

Medidas sanitarias

Cabe mencionar que si bien no se solicitará el Pase de Movilidad, sí se exigirá el uso de mascarilla puesto que el evento dará paso a aglomeraciones.

En esa línea, Puntoticket informó que de no contar mascarilla, el individuo no podrá ingresar al recital. Además, si al estar dentro del Teatro la persona no cumple las medidas de protocolo contra el COVID-19, deberá abandonar el recinto.

Revisa algunas de sus pasadas presentaciones aquí: