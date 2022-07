Recomendados Infinita: Un documental sobre drogas psicodélicas y la serie más extraña que se haya visto este año

Hay harto que ver este fin de semana. Por si ya se te perdió la lista con todo lo que querías revisar, Yerko Salgado y Matías De La Maza te recomiendan las mejores cosas a las que ponerle atención por estos días:

‘The Last Movie Stars’ (serie documental, HBO Max)

Producida y dirigida por el gran Ethan Hawke, ‘The Last Movie Stars’ es una oda afectuosa, emocionante y adictiva a una de las parejas más influyentes en la historia de Hollywood, Paul Newman y Joanne Woodward. La serie documental comparte un cierto espíritu con ‘The Last Dance’, ya que al igual que esa producción de Netflix, Hawke logra involucrarte personalmente con las figuras de Newman y Woodward incluso si jamás has visto una sola película protagonizada por cualquiera de ellos dos. Una de sus apuestas más ambiciosas es recrear momentos clave de la vida de sus protagonistas con actores, con el mismísimo George Clooney haciendo de Newman y Laura Linney encarnando a Woodward. En el plano documental, titanes como Martin Scorsese, Sally Field y Richard Linklater son algunos de quienes aparecen para aportar un retrato completo, matizado y atrapante sobre una historia de amor hollywoodense.

‘Elvis’ (película, ahora en cartelera)

Para saber si ‘Elvis’ es o no para ti te tienes que hacer dos preguntas. Primero: Qué tan interesado estás en una vida y obra que es cultura popular básica a estas alturas. Y segundo: Qué tanto afecto (o paciencia) tienes por el estilo barroco e hiperactivo del director Baz Luhrmann (‘Romeo+Julieta’, ‘El Gran Gatsby’). Si tu respuesta es positiva en ambos casos, ‘Elvis’ es cine esencial, un relato enérgico, caótico y épico de la figura que básicamente inventó la industria del entretenimiento musical como la conocemos, con una actuación eléctrica por parte de Austin Butler como el rey del rock. Sus casi 3 horas de duración pueden ser agotadoras, pero si te dejas llevar por la fuerza quinética de la película de Luhrmann, sentirás que viviste algo especial.

‘Cómo cambiar tu mente’ (serie documental, Netflix)

Basada en el influyente libro de no ficción del mismo nombre escrito por Michael Pollan, ‘Cómo Cambiar Tu Mente’ ofrece una mirada profunda a la evolución de las sustancias psicodélicas a lo largo de los años, desde los caóticos años 60s hasta su prohibición en buena parte del mundo y los descubrimientos sobre su potencial para tratar traumas psicológicos. La serie documental ofrece una mirada neutral y académica, no solo explorando los efectos de estas drogas y su relación con la sociedad, sino además qué se puede aprender de ellas con respecto a cómo funciona el cerebro humano, la depresión y la adicción. Imperdible para cualquiera que quiera aprender un poco de ciencia.

‘El Ensayo’ (serie docu-reality, postmodernismo puro, en HBO Max)

Es bien difícil describir de qué va ‘El Ensayo’ y acercarse a lo bizarra que es la experiencia de ver su primer capítulo. Creado por el humorista Nathan Fielder, quien saltó a la fama con un falso docu-reality llamado ‘Nathan For You’ en donde ofrecía pésimos y desquiciados consejos a emprendedores, esta nueva producción de HBO Max lleva el concepto de ese programa a niveles aún más postmodernistas. La premisa es simple: Fielder ofrece a varios extraños ayudarlos con algún problema que los aqueje hace tiempo. Para esto, recrea con un nivel de detalle obsesivo el espacio en donde estas personas enfrentarán sus problemas, para que tengan la oportunidad de ensayar una y otra vez todos los escenarios posibles sobre cómo se desenvolverá una situación. Si bien el concepto es extravagante de por sí, se vuelve aún más inescrutable cuando Fielder empieza a difuminar los límites de qué tanto que vemos es real y qué no. Un ejercicio a veces triste, a veces aterrador, y a veces cruel para demostrar la futilidad de intentar controlarlo todo, pero disfrazado de jocosa serie documental. Una locura.