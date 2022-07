Recomendado Infinita: Las mejores series de 2022 (hasta ahora)

Por Matías de la Maza

Mejor serie nueva: Severance, temporada 1 (Apple TV+)

Severance es quizás el mejor ejemplo de lo bien que está trabajando Apple en el mundo de las series: no mucho contenido, pero buscando la excelencia en lo poco que estrenan. Lo que alguna vez fue la misión de HBO. Y así, la empresa tecnológica es responsable de la serie nueva más original y adictiva del año.

Con un elenco extraordinario tanto de veteranos televisivos (Adam Scott, Britt Lower) como de estrellas del cine (John Turturro, Christopher Walken, Patricia Arquette), la serie parte de la angustiante premisa de un mundo donde los trabajadores de una misteriosa empresa se someten a un procedimiento voluntario donde separan su conciencia de su “yo” laboral de su “yo” personal. Ninguno tiene recuerdos de lo que hace el otro. Supuestamente es para mejorar la vida de ambas identidades, pero claramente el trasfondo termina siendo bastante más complicado.

El concepto de Severance sirve para abordar ideas sobre la identidad y el libre albedrío, todo de una forma que es tan atrapante como abrumadora, e incluso sorprendentemente tierna a ratos. Ya está renovada para una segunda temporada, la cual no podría llegar más rápido.

Mejor drama: Better Call Saul, temporada 6, parte I (Netflix)

¿Qué más se puede decir de Better Call Saul? A lo largo de seis temporadas, y en medio de lo que son sus últimos episodios antes de bajar el telón para siempre, el spin-off de Breaking Bad, una de las series más elogiadas e influyentes del Siglo XXI, ha conseguido brillar con luz propia e incluso invitar al debate sobre si es mejor que su antecesora.

En la primera parte de su ciclo final (la segunda parte se estrena el 11 de julio), la historia deja en claro cuál fue el punto de no retorno de Saul Goodman (Bob Odenkirk) en su transición de abogado propenso a las jugarretas a derechamente parte de un imperio criminal. Al igual que Breaking Bad, esta es una serie sobre cómo un hombre imperfecto, pero de buen corazón, termina perdiendo su alma. Y es fascinante de observar.

Mejor comedia: Hacks, temporada 2 (HBO Max)

En su segunda temporada Hacks no sólo superó a su ya perfecto segundo ciclo. También logró balancear de mejor manera las risas con un tremendo corazón (sólo Ted Lasso la iguala en su nivel de dopamina emocional en el escenario televisivo actual).

La historia de Deborah (una extraordinaria Jean Smart), una veterana comediante pero en un ocaso profesional, y Ava (Hannah Einbinder), una joven guionista caída en desgracia por su filoso sentido del humor, y cómo se unen para revitalizar mutuamente sus carreras, pasó de ser un enfrentamiento generacional a la historia de dos mujeres que tienen mucho en común, y encuentran en la otra no sólo un espíritu empático, sino que una advertencia de los errores que pueden cometer si se quedan encerradas demasiado en su personalidad algo egocéntrica. Su elenco secundario es además el mejor de la televisión actual.

Mejor comedia que en realidad no es una comedia: Barry, temporada 3 (HBO Max)

La premisa inicial de Barry pareciera ser el de una comedia disparatada: un sicario (Bill Hader) decide dejar atrás su vida criminal y dedicarse a la actuación, a través de un curso impartido por un veterano actor caído en desgracia (Henry Winkler). Algo que no resulta fácil y rápidamente su faceta oculta comienza a mezclarse con su voluntad de cambiar de rumbo.

La cosa de Barry es que si bien tiene hartas risas, a ratos cayendo en un humor surrealista, también es probablemente el thriller más tenso de la televisión actual. La decisiones cada vez más oscuras que debe tomar el protagonista para mantener su secreto empiezan a transformar a Barry en un constante juego del gato y el ratón, con un hombre que al ver su espada contra la pared, saca sus peores instintos. Su tercera temporada fue la más oscura de la serie hasta el momento, y la consolidación de que Hader, quien además creó y dirige buena parte de la serie, es uno de los mejores artistas de la pantalla chica.

El regreso que superó las expectativas: Stranger Things, temporada 4, parte I (Netflix)

No tenía por qué funcionar tanto tiempo. Las que eran las grandes fortalezas de la primera temporada de Stranger Things, su nostalgia ochentera y gran elenco infantil, enfrentaban de entrada a dos grandes enemigos en el desafío de renovarse en el éxito: lo rápido que se suele cortar el elástico de la nostalgia y el paso del tiempo que rápidamente haría que sus protagonistas dejaran de ser niños.

Y si bien a ratos el ejercicio nostálgico se ha vuelto algo reiterativo y su elenco interpreta ahora a adolescentes de 15 años que claramente tienen más de 20 en la vida real, algo ha hecho bien la serie para mantener su encanto. Su cuarta temporada apuesta por ser más oscura y violenta, pero sin perder el carisma que siempre ha hecho a la producción tan atractiva. Pasaron tres años entre su tercer y cuarto ciclo, pero sin importar el paso del tiempo, la serie volvió a demostrar que siempre puede volver a reencantar incluso al más escéptico.

Mejor spin-off de franquicia: Obi-Wan Kenobi (Disney+)

Que podría haber estado mejor escrita. Que reciclaba demasiados elementos habituales de la saga. Que generaba errores de continuidad con el resto de la franquicia. Todas son parte de las críticas que tanto la prensa especializada y algunos fanáticos en redes sociales apuntaron hacia la nueva entrega televisiva de Star Wars.

Críticas válidas, pero que quizás se pierden el punto de la saga creada por George Lucas: siempre los diálogos han sido algo cursis, de una forma muy encantadora. También se suelen constantemente reciclar los mismos elementos y si hay una historia que aumenta sus errores de continuidad con cada entrega, es Star Wars. Y nunca nada de eso ha importado. Ha sido parte de lo que ha muchos nos ha enamorado de esta historia desde siempre.

Y lo que hace bien Obi-Wan Kenobi supera con creces a cualquier falla: Ewan McGregor entrega la actuación de su vida volviendo a interpretar al personaje por primera vez desde 2005, dándole además una nueva profundidad a un personaje quebrado en búsqueda de la redención. Hayden Christensen, tan criticado como Anakin Skywalker en las precuelas, saca el máximo provecho a su retorno como Darth Vader, más allá de que buena parte de su tiempo en pantalla es dentro del icónico traje. Mientras que Vivien Lyra Blair, de tan sólo 10 años, es la revelación televisiva del año con su joven princesa Leia.

Al fina, Obi-Wan Kenobi hace lo que Star Wars siempre ha hecho mejor: hacerte sentir nuevamente como un niño disfrutando las aventuras de héroes en una galaxia muy, muy lejana.

Mejor miniserie sobre una startup fallida: The Dropout (Star+)

Las series sobre la caída de magnates tecnológicos se han transformado en su propio subgénero en 2022. WeCrashed, con Jared Leto y Anne Hathaway, sigue la historia de WeWork y cómo una crisis derivó en la salida del matrimonio que controlaba la compañía. Super Pumped, de manera similar, se centra en la creación de Uber y cómo su principal ejecutivo (Joseph Gordon-Levitt) enfrentó múltiples escándalos y roces internos que terminaron con la salida.

Pero de todas las exponentes de este año, la más fascinante es The Dropout. Primero, porque no se centra sólo en escándalos y enfrentamientos ejecutivos, sino que en un verdadero fraude que derivó no sólo con la caída de su máxima figura, sino que de toda la empresa. Amanda Seyfried interpreta a Elizabeth Holmes, una joven de bajas habilidades sociales obsesionada con transformarse en la próxima Steve Jobs. Junto a un socio/pareja/tremenda mala persona, Sunny Balwani (Naveen Andrews), desarrolla Theranos, una empresa que supuestamente gracias a su avanzada tecnología podía realizar exámenes de sangre con apenas una gota, evitando las jeringas. Por años Theranos convenció al mundo que funcionaba y su valor llegó a los varios miles de millones de dólares. Todo colapsó.

La serie triunfa no sólo porque su historia es increíble, pero cierta, sino porque Seyfried logra perfilar a Holmes más allá de la excéntrica ejecutiva que se transformó en el rostro de un insólito escándalo.