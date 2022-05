Reciclaje: 5 emprendimientos que debes conocer

El cuidado del medio ambiente y la creciente consciencia sobre cómo nuestros actos lo afectan ha dejado de ser activismo y se ha convertido en una necesidad imperante. El planeta se encuentra al borde de un punto de no retorno (enumerar las razones por qué sería un ejercicio deprimente), lo que obliga a replantearse nuestra relación con el ecosistema y de qué manera podemos avanzar hacia formas de vida más sustentable. El reciclaje tiene ahí un rol fundamental.

Por supuesto que mientras las grandes empresas no tomen acción, es difícil revertir los efectos más devastadores de la acción humana en la Tierra, pero eso no significa que como individuos no podamos hacer nada. Pequeños hábitos como el del reciclaje,pueden ayudar a generar un cambio de actitud con el entorno, además de reducir la cantidad de desechos ambientales que cada uno produce.

Por eso el 17 de mayo se celebra el Día Internacional del Reciclaje, instaurado por la UNESCO para reorientar el comportamiento social hacia un mayor cuidado del medio ambiente.

Claro, generalmente, el gran desafío a la hora de aquellos que quieren meterse en el reciclaje es que no saben cómo hacerlo o no conocen a quién los pueda ayudar. Para instarte a una vida sustentable, te contamos de 5 emprendimientos de reciclaje que te pueden dar una mano con tus desechos y hacer algo bueno con ellos:

Rembre es una empresa que ayuda al reciclaje en múltiples niveles, desde tu hogar hasta tu oficina, o incluso para grandes compañías. Entre sus servicios está el retiro de residuos de hogares en 23 comunas de Santiago. Se retiran quincenalmente plásticos, metales, cartones/papel, Tetra Pak, vidrio y pumavit, entre otros más. También tienen iniciativas de reciclaje para municipalidades, oficinas, empresas y hasta neumáticos.

Con base de operaciones en Rancagua, este emprendimiento no solo ayuda a reciclar latas, papel, cartón y vidrio en hogares e industrias, sino que además ofrece capacitaciones en consciencia ambiental. Cuentan con distintos planes dependiendo de lo que busques.

Lo que dice su nombre: Aquí reciclan aceite vegetal, una forma de darle solución a los desechos de aceite vegetal en las cocinas de Chile. El aceite es transformado en jabones, detergentes y velas, cuya venta sostiene al emprendimiento, todo 100% ecológico.

Retiro de reciclaje a domicilio, tanto para hogares, como comunidades y empresas. con frecuencias programadas cada 7, 14, 28 o 56 días.. Además habilitan estaciones de reciclaje en distintos puntos y ofrecen charlas y capacitaciones para el cuidado del medio ambiente.

Recolección y reciclaje de residuos orgánicos. A los usuarios se les entrega un contenedor sellable en donde se puede meter todo lo que indique la etiqueta de uso. Este será retirado una vez a la semana. También reciben bolsas ziploc, bolsas de comida de perros y gatos, aceite, cartones y colchones inflables.

