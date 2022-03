Femcine 2022: Todo sobre la nueva edición del Festival de Cine de Mujeres

Esta semana comenzó la duodécima versión del Femcine, el Festival de Cine de Mujeres que se enfoca en exhibir y difundir películas realizadas por directoras de distintos lugares. Con exhibiciones presenciales y en línea, competencias y foros, esta nueva edición nos trae un panorama gratuito para disfrutar hasta el 27 de marzo.

El festival contará con cuatro sedes en distintas zonas de Santiago para exhibiciones presenciales: Matucana 100, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, el Centro Cultural de España y la Biblioteca Nicanor Parra. En caso de no poder asistir, las películas estarán con acceso liberado a través de la plataforma Festhome. También cuenta con actividades de exposición y conversación, que se realizaran en el Centro Gabriela Mistral (GAM).

Este año, la variada programación cuenta con películas de 22 países distintos. Las temáticas de cada una de ellas se conectan con la contingencia y el acontecer político actual, tanto mundial como local de sus lugares de origen.

La programación comenzó el pasado 23 de marzo, con la proyección de la cinta Malas que danzan de Verónica Quense, cineasta chilena. El evento se llevó a cabo en Matucana 100, a diferencia de lo que será el cierre, con la película L´événement de la francesa Audrey Diwan, que será exclusivamente online este domingo 27.

El festival además tiene cuatro competencias, tanto nacionales como internacionales: Competencia Internacional de Largometrajes, Competencia Internacional de Largometrajes, Competencia de Cortometrajes de Escuelas de Cine de Chile y FEMCINE WIP. Las películas en competencia están disponibles en Festhome y cada una además cuenta con exhibiciones presenciales.

Foco Su Friedrich y Porto Femme

Dentro de las particularidades de este año está que hay un foco especialmente dedicado a la directora Su Friedrich, por su destacable trabajo en temáticas de cine lésbico-queer. Se exhibirán cuatro de sus más aclamadas obras: Sink or Swim, Cool Hands, Warm Heart, The Odds of Recovery y Hide and Seek.

El foco Porto Femme, por su parte, busca vincular y dar a conocer otros festivales de cine de mujeres en el mundo. Porto Femme en particular es un festival portugués que, al igual que Femcine, se propone exhibir y difundir el trabajo de mujeres en el mundo del séptimo arte. Con eso en mente, se presenta una selección de cintas que han pasado por ese espacio, de animación, documental y ficción, diversas en sus temáticas y sus narrativas.

El festival ya en marcha tiene disponibles todos los trailers en su página de YouTube, además del detalle de cada una de las actividades, con sus horarios y locaciones en la página web de Femcine.