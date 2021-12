La pantalla chica en pandemia: Las mejores series del 2021

Por Ignacio De La Maza

Los cines cerraron. Los espectáculos en vivo se cancelaron. Los aforos se redujeron. Los panoramas cambiaron. La tele se mantuvo ahí.

Con tantas industrias entrando en crisis tras la aparición del COVID-19, el streaming en la pantalla chica se consolidó como el entretenimiento definitivo. Mientras otros rubros se apretaban los cinturones y reducían presupuestos, los gigantes de la TV invirtieron más que nunca en contenido, extendiendo una etapa casi imperial de dominación cultural mientras sus competidores daban manotazos de ahogado.

O sea: No faltaron cosas para ver. Sin embargo, hay una diferencia entre contenido infinito y contenido de calidad. Por fortuna, este 2021 nos dejó series excepcionales, piezas de ficción que no solo dan tema de conversación sino que además se alzan como declaraciones artísticas que sugieren lo que el medio es y lo que puede ser.

En fin, he aquí las series que más disfrutamos en este 2021 (sí, son todas de HBO, qué se le va a hacer. Los tipos saben lo que hacen):

Mejor serie del año:

Succession (Temporada 3, HBO)

¿Hay alguna duda? Lo que hizo ‘Succession’ con su tercera temporada fue de una bravura operática digna de la familia Roy. Arrancando con algunos de sus capítulos más tentativos (una especie de respiro tras la bomba nuclear que fue el final de la temporada 2, en donde Kendall Roy por fin le declaró públicamente la su padre Logan), el tercer ciclo del mejor drama de su generación apretó el acelerador y no reservó municiones, revelando el patetismo inherente de los conflictos de poder dignos de Shakespeare de los Roy, desnudando a sus protagonistas como víctimas de abuso en búsqueda del respeto y reconocimiento de un padre que nunca los verá como algo más que peones en un juego. El nivel de miseria humana podría hacerse demasiado, pero la tercera temporada de ‘Succession’ también calibró a la perfección el humor negro que actúa como corazón de la serie, puntuando cada momento de desolación con la carcajada más incómoda posible. Sí, todos son despreciables y tristes, pero anda a decirme que no te hacen sonreír.

Mejor serie de gente rica siendo horrible (que no es ‘Succession’):

The White Lotus (HBO)

No es fácil ganarle a ‘Succession’ en el terreno de ‘gente rica despreciable’, pero ‘The White Lotus’ hizo lo mejor que pudo, y si bien el resultado no es tan delicioso, se podría decir que al menos le ganan a su par de HBO en términos de nihilismo puro. Y es que ‘The White Lotus’ es negra como la noche. Superficialmente puede parecer menos amenazadora: Una comedia incómoda acerca de la fatídica semana de un grupo de personas acaudaladas en un resort de lujo en Hawái, un trasfondo idílico en donde cada uno pasará por una serie de pequeñas y grandes crisis de identidad. Sin embargo, ese no es el punto: La serie rápidamente se revela como un comentario furioso sobre la crueldad casual y devastadora de las clases privilegiadas. Hay una mochila perdida llena de drogas, una habitación mal reservada, una masajista que entabla una curiosa amistad con una excéntrica solterona, un administrador de hotel al borde de un colapso nervioso… y un asesinato. Encontrando tensión en el espacio entre la risa y el horror, ‘The White Lotus’ llega a una conclusión fatalista: Los ricos estarán bien (siempre); el resto tendrá que idear cómo reconstruir las piezas de su vida.

Mejor comedia del año:

Hacks (HBO)

El chiste dice así: Una prometedora comediante de Los Angeles es desterrada (figurativamente) por sus tweets ofensivos. Necesitada de un nuevo comienzo, termina aceptando a regañadientes ayudar a una legendaria humorista a renovar su acto de stand-up en Las Vegas. Un clásico set-up de pareja dispareja, ambientado en el cambiante mundo de la comedia contemporánea. En donde ‘Hacks’ encuentra un remate único es en su empática mirada a sus protagonistas, mujeres imperfectas y a veces abiertamente horripilantes, pero ancladas y unidas por una profunda humanidad y la oportunidad de empezar de nuevo en una industria que las ha despreciado. Y bueno, ayuda que Jean Smart sea tremenda en el rol de la veterana comediante, una mezcla de contradicciones que la hacen impredecible y feroz.

Mejor miniserie

Mare Of Easttown (HBO)

Cuéntenme si han oído esto antes: Un pueblo pequeño en la parte olvidada de Estados Unidos. Un horroroso asesinato. Una comunidad cerrada llena de personalidades peculiares. Una investigadora con un pasado tormentoso y una conexión personal al crimen. En múltiples aspectos, ‘Mare Of Easttown’ no es muy distinta a un sinfín de series antes de ella, desde ‘Twin Peaks’ hasta ‘Sharp Objects’. Aunque claro, ninguna de esas antecesoras contaba con Kate Winslet al tope de sus capacidades. La ganadora del Oscar dota de vida interior a su agotada heroína, una mujer que carga un trauma desolador pero también cuenta con un arraigado sentido del deber a su comunidad. Y vaya comunidad: Easttown tiene un desfile de personajes memorables que hacen del pueblo ficticio un lugar que respira vida, incluso si es una vida abatida por la marginalidad, el abuso de drogas y oscuros secretos. ‘Mare Of Easttown’ pierde algo de perspicacia en su conclusión, pero Winslet y el resto del excelente reparto hacen de ella una experiencia memorable de todos modos.