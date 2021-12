Lo que vimos en pandemia: Las mejores películas de 2021

Fue un año extraño para las películas. A comienzos de 2021, los cines reabrieron tras meses cerrados por la pandemia, pero volvieron a cerrar a las semanas. Vino la reapertura definitiva, pero con límites de aforo y con las salas dominadas por superproducciones que fueran cartas seguras para atraer a un público que había perdido la costumbre de ir a ver cintas a la pantalla grande.

Fue también un año de experimentación en cómo las películas llegaron a nosotros: algunas directo al streaming, otras en formato híbrido (en plataforma y en salas). Mientras, el tiempo que hay que esperar entre que una película que se estrenó exclusivamente en los cines llegue a una plataforma se acortó.

Los cambios nos afectaron a quienes disfrutamos de la experiencia de ir presencialmente a un cine, pero también nos entregaron una gran variedad de muy buenas películas. El 2021 fue un año de grandes cintas. Quizás un año de transición, mientras la cartelera sigue recorriendo el largo camino de volver a una cuasi normalidad, el cine y las películas nos siguen acompañando, sean en las salas o en la casa. Estas son las mejores películas del año.

Por Matías de la Maza

Mejor Película a secas:

El Poder del Perro (disponible en Netflix)

La neozelandesa Jane Campion (El Piano) volvió con su primera película en 12 años con este estreno de Netflix, por varios escalones la mejor película del año. La historia sigue a un despiadado ranchero (Benedict Cumberbatch) en el Estados Unidos de comienzos del Siglo XX, que atormenta a su nueva cuñada (Kirsten Dunst) y al hijo de esta (Kodi Smit-McPhee), frente a la mirada pasiva de su hermano (Jesse Plemons).

Pero esa descripción es sólo el punto de partida: a través de la intensa relación de los personajes, Campion explora ideas como las dinámicas de poder entre los seres humanos y lo que esconde la masculinidad exacerbada. Como Shrek, las cebollas y el helado napolitano, es una historia llena de capas. Capas que esconden pistas sobre el centro de la historia, cuyo final dan ganas de empezar la película de nuevo inmediatamente para comprobar cómo la película revela poco a poco sus intenciones sin que el espectador lo note. Cumberbatch entrega la actuación más brillante de su carrera, con todo el elenco secundario siendo digno de reconocimientos de premios. Y técnicamente, es la película mejor lograda de la temporada, desde la dirección y fotografía hasta su excelente banda sonora a cargo de Jonny Greenwood.

Mejor Superproducción:

Duna (disponible en HBO Max)

Quizás fue la mejor excusa para volver al cine presencialmente. De todas las películas de 2021, Duna fue la que más exigía ser vista en la pantalla más grande posible. Su aspecto visual, su sonido, su ambición y escala, tenían que ser apreciadas en los cines. Y para quienes no tuvieron la oportunidad o no quisieron, siempre queda la opción de verla en un televisor gigante en HBO Max.

Por muchos años se dijo que la novela Duna (1965) de Frank Herbert era “inadaptable”. Demasiados personajes, mucha trama, filosóficamente demasiado compleja. Tras intentos fallidos (desde el chileno Alejandro Jodorowsky hasta David Lynch probaron suerte), fue el canadiense Denis Villeneuve el que logró finalmente llevar al cine como correspondía la historia de ciencia ficción (adaptando sólo la primera parte de la primera novela), centrada en la lucha de la familia Atreides por controlar el planeta Arrakis, único lugar del universo con un recurso natural conocido como “la especia”, que permite, entre otras cosas, el viaje interplanetario. Un elenco encabezado por Oscar Isaac, Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Javier Bardem y Jason Momoa protagonizan una trama de escala épica, y que sobre todo, celebra cómo el cine te puede transportar a nuevos mundos.

Mejor Película Chilena:

Mis Hermanos Sueñan Despiertos

Los protagonistas de la mejor película nacional de 2021 viven su adolescencia: ríen, pelean, tienen un grupo de amigos, se enamoran, y tienen sueños. Pero no se trata de una película simplemente sobre crecer. Por Ángel y Franco son dos hermanos adolescentes, pero no tienen una niñez común, recluidos en una cárcel juvenil.

La directora Claudia Huaiquimilla consigue retratar la juventud desde la mirada de los abandonados, inspirada en la realidad de los niños y adolescentes criados al alero del Sename, marcados por el abandono y el abuso, tanto antes como después de llegar al organismo que presuntamente debería ayudarlos a reformar sus vidas. Un elenco lleno de debutantes brilla en una historia que, a pesar de la crudeza de su temática, nunca deja de conmover.

Mejor Película Animada:

La Familia Mitchell vs Las Máquinas (disponible en Netflix)

Ya con Spider-Man: Un Nuevo Universo (2018) los estudios Sony demostraron que tienen un estudio de animación capaz de hacerle frente al monopolio de Disney/Pixar con apuestas visualmente originales y arriesgadas. La Familia Mitchell vs Las Máquinas, que fue estrenada directamente en Netflix, sigue ese camino: una mezcla de animación que mezcla lo retro con lo moderno, lo pop y lo kitsch.

La historia sobre una familia disfuncional que resultan ser la última esperanza del planeta ante un apocalipsis robot es un deleite visual, pero no sólo la técnica resalta en esta película, sino su tremendo corazón. En el fondo, la película es una oda a las familias extrañas, y a cómo personas muy distintas pueden quererse y entenderse. Todo, siendo además, muy, pero muy graciosa. El guión está entre lo mejor del año, con un humor surrealista que puede ser disfrutado por los niños, pero gozado aún más por los adultos.

Mejor Musical:

Amor Sin Barreras

La misión de Steven Spielberg con Amor Sin Barreras no era menor. Tenía que adaptar uno de los musicales más influyentes de todos los tiempos y que ya había llegado al cine en 1961, llevándose diez premios Oscar. ¿Cómo se estaba a la altura de eso? Bueno, siendo Steven Spielberg. El oficio y amor por el cine que le entrega el director a su nueva película generan lo que parecía imposible: una película que brilla con luz propia, fuera de la sombra de su predecesora.

La historia sigue siendo la misma: la reinterpretación de Romeo y Julieta con el amor imposible entre Tony (Ansel Elgort), un exdelincuente juvenil estadounidense, y María (Rachel Zegler), una joven puertorriqueña, todo en medio de la Nueva York de los años 50. Los números musicales también siguen siendo los mismos. Pero Spielberg logra imbuir la trama de una energía moderna, tanto en su habilidad técnica como en la reinterpretación de las temáticas principales de la historia: el amor, la venganza, la identidad racial y el machismo. Con actuaciones extraordinarias (Ariana DeBose como Anita y Mike Faist como Riff deben ser las mejores interpretaciones del año) y el talento de un director que ya no tiene nada que probar, sin embargo lo sigue haciendo, Amor Sin Barreras sigue en 2021 siendo tan irresistible como en 1961.

Mejor Película que Nadie Vio:

En el Barrio (disponible en HBO Max)

Todos los elogios a Amor Sin Barreras de lado, la película tuvo un problema importante: poca gente la vio. Duró apenas una semana en los cines chilenos y salió de cartelera, ante el dominio total de Spider-Man en las salas. Pero que sea llegó a los cines. Y los múltiples premios a los que será nominada en la temporada de galardones hollywoodenses harán que la película no pase desapercibida.

En el Barrio no tuvo esa suerte. Se estrenó en cines norteamericanos cuando recién se abrían las primeras salas tras los peores meses de la pandemia, siendo un musical, un género que apela generalmente a audiencias mayores, que no estaban dispuestas a arriesgarse a regresar de inmediata a ver películas de forma presencial. Fue un fracaso de taquilla y en Chile se estrenó directo en HBO Max.

Pero sería un tremendo error pensar que esos antecedentes hablan de la calidad de la película. La adaptación de uno de los grandes musicales de Broadway del Siglo XXI, es una sobredosis de endorfinas hecha película. La historia sigue a un grupo de jóvenes latinos en el barrio de Washington Heights en Nueva York, y como cada uno lidia con el concepto del sueño americano, además de su propio lugar en la sociedad norteamericana.

Con números musicales épicos, un elenco carismático y una dirección extraordinaria a cargo de John M. Chu, la película de forma refrescante no oculta su idealismo. No es una película sobre las dificultades más crudas de ser latino en Estados Unidos, sino un cuento de hadas sobre el fondo de lo que es la identidad de quienes nacimos en esta parte del mundo. Una historia que garantiza felicidad en una época que se necesita.

Mejor Secuela:

Matrix Resurrecciones

La nueva Matrix llega 18 años después de las criticadas secuelas del clásico de 1999. Podría pensarse que es otro intento vacío de Hollywood de revivir una franquicia ya terminada para intentar atraer al público a las salas. Pero Matrix: Resurrecciones tiene claro todo eso. Y por eso opta por hacer algo más interesante que regresar por pura nostalgia. No, Matrix está aquí de vuelta para cuestionar todo lo que piensas de Matrix.

La película es una mezcla de secuela/remake/reboot y, por sobre todo, sátira, trayendo de regreso a los protagonistas clásicos, Neo (Keanu Reeves) y Trinity (Carrie-Anne Moss), para contar una nueva entrega en esta saga sobre un mundo virtual que esclaviza a los seres humanos, pero también para burlarse de sí misma y la industria que la vio nacer. Desde cómo Hollywood no tiene ideas originales, hasta cómo el público analizó y re-analizó la película original hasta el hartazgo, reduciéndola a un montón de clichés. La directora Lana Wachowski decidió recordarle a todos lo que, finalmente, es la Matrix: una buena historia. A sentarse y disfrutar.

Mejor Documental:

Summer of Soul (disponible en Apple TV+)

En 1969, el mismo año de Woodstock, otro megafestival de música convocó a algunos de los artistas más relevantes de su época, en pleno Nueva York. Se trató del Festival Cultural de Harlem, que celebró la música afroamericana con artistas como Stevie Wonder, Nina Simone, Sly and the Family Stone, Gladys Knight y más, con decenas de miles de personas asistiendo durante los seis fines de semana en los que se realizó el evento.

Entonces, ¿Por qué el festival fue olvidado por la historia? Eso es lo que trata de responder este documental de Apple TV+, que no sólo recupera las grabaciones de esos conciertos por primera vez desde su realización, sino que entrevista a los protagonistas y asistentes del evento. Todos reflexionan sobre cómo el hecho de que fuera un evento protagonizado por personas negras algo tuvo que ver con la poca atención que recibió por los historiadores de la cultura pop. Pero, por sobre todo, celebran la cultura que dio lugar a dicha instancia.

Mejor Película que no pudiste ver legalmente (aún):

The Green Knight

Lamentablemente hay grandes películas que no llegan ni a los cines ni, de forma inmediata, al streaming. Sí, hay algunos que ya habrán encontrado formas de verlas, pero no es la idea, ¿No? Por suerte, The Green Knight, una de las joyas ocultas del cine de 2021 ya se podrá ver pronto en Latinoamérica, estrenándose el 21 de enero en Amazon Prime Video.

La cinta, a cargo del gran David Lowery, adapta la leyenda arturiana de Sir Gawain (Dev Patel), un aspirante a caballero en la corte del Rey Arturo que tras aceptar un desafío de un misterioso ser conocido como el Caballero Verde, termina sellando un destino que terminará con su muerte en el plazo de un año. Gawain inicia un viaje para cumplir su palabra y mantener su honor, pero probablemente perder su vida, todo mientras tiene una crisis existencial. Todo mientras tiene una serie de encuentros con una diversidad de personajes que ponen a prueba su carácter.

La película es extrañísima y surrealista, a ratos siendo más la representación de un sueño que una trama concreta. Pero también es fascinante, cuestionando los ideales de las leyendas medievales y qué constituye finalmente el honor (o la falta de este) en un caballero. De esas películas que dejan pensando en silencio cuando ruedan los créditos.