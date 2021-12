Get Back: los mejores documentales musicales de 2021 después del de Los Beatles

Get Back, el mega documental de The Beatles estrenado en Disney+, se transformó en uno de los fenómenos de la cultura pop este año, con sus tres capítulos y ocho horas en total de duración, que entregan una vista inédita a cómo trabajaba el grupo de Liverpool en sus últimos días. Pero no es el único gran registro musical que nos ha dejado 2021. Aquí te dejamos otros documentales imperdibles de los últimos meses para ver después del de los Fab Four.

Pasar de inmediato a ver esta docuserie es el paso lógico para cualquiera que haya amado Get Back. ¿Qué mejor que seguir en el universo Beatle? A través de seis capítulos, Paul McCartney conversa con el productor Rick Rubin (Beastie Boys, Red Hot Chili Peppers) sobre la música de los Beatles y su carrera solista. Todo mientras por primera vez en 50 años, sacan las grabaciones originales de la banda de Liverpool desde los estudios Abbey Road para analizarlas y entender qué las hacía tan especiales. Es ver a dos amigos hablando de música, pero si esos dos amigos además fueran genios.

El nominado al Oscar Todd Haynes dirige este documental sobre una de las bandas más subvaloradas de su época, pero que el tiempo ha reivindicado como uno de los conjuntos más influyentes de todos los tiempos. El registro cuenta la historia de The Velvet Underground desde su formación hasta su separación a comienzos de los 70, siempre con un foco especial en su líder, Lou Reed, además de la colaboración del grupo con el artista visual Andy Warhol. Cuenta con entrevistas a sus miembros sobrevivientes y material de archivo, pero, al igual que la banda que homenajea, su estructura es poco tradicional, optando por tintes experimentales y que privilegian el sentimiento antes que la coherencia. El resultado es fascinante. Como Get Back, es el acercamiento a uno de los grupos más importantes de todos los tiempos.

El festival de Woodstock de 1999 está entre los eventos musicales más infames de todos los tiempos. El festival terminó tres caóticos días con un triste balance que incluyó un fallecido, cientos de denuncias de abuso sexual y explosiones espontáneas de violencia. ¿Quién o qué fue el responsable de aquello? Eso es lo que trata de explicar este documental que retrata el evento donde participaron artistas como Korn, Limp Bizkit, Moby y los Red Hot Chili Peppers.

A través de entrevistas con algunos de los músicos involucrados, e incluso los organizadores, el registro deja claro que todo lo que se pudo hacer mal, se hizo mal, recordando además que la marca Woodstock siempre ha estado asociada a festivales mal organizados. Pero los errores técnicos se suman también a un contexto social en el Estados Unidos de los años 90, en donde la rabia primaba por sobre la paz y el amor.

Al igual que Get Back, este es un documental sobre registros que permanecieron décadas sin publicar. Alrededor de la misma época de Woodstock, en el verano boreal de 1969 se realizó otro megaevento musical en Nueva York: el Festival Cultural de Harlem. Un emprendedor local y aspirante a cantante llamado Tony Lawrence logró reunir durante seis fines de semana a decenas de miles de personas para disfrutar de lo mejor de la música afroamericana de fines de los años 60. Desde Stevie Wonder hasta Nina Simone, pasando por Sly and the Family Stone, Gladys Knight, The 5th Dimension y más.

El evento fue autorizado por la alcaldía de la ciudad y grabado para un eventual especial televisivo, pero nunca se emitió. Y el Festival Cultural de Harlem comenzó a pasar al olvido en el inconsciente colectivo. ¿Cómo es posible? ¿Que un festival de esa magnitud desapareciera de la historia cultural? ¿Por qué nunca se emitió el registro? Eso es parte de lo que trata de responder Ahmir “Questlove” Thompson, baterista del grupo de hip hop The Roots, pero también un excelente cronista musical, que aquí hace su debut en la dirección. La respuesta es, tristemente, predecible (racismo), pero la forma en la que el realizar celebra el legado del evento y sus tremendos artistas es conmovedora.

El jugársela por un año específico en el que “la música cambió todo” es arriesgado, pero este documental argumenta muy bien el por qué, si ese año existiera, sería 1971. A través de ocho episodios, la docuserie retrata lo que fue el agitado primer año sin los Beatles, marcado por cambios culturales y musicales. Cada capítulo tiene su propio foco: el convulsionado ambiente político y cómo influenció a artistas como John Lennon y Marvin Gaye, como el uso de drogas y sustancias se salió de control, el auge del glam, las barreras que rompieron mujeres como Carole King y Joni Mitchell, y la siempre eterna influencia de los artistas afroamericanos. Los Rolling Stones, Tina Turner, David Bowie, James Brown y muchos más protagonizan la historia del año que marcó un antes y después en la música del Siglo XX.