Oscar 2022: Las películas para ver antes de las nominaciones

Las nominaciones a los Premios Oscar 2022 serán en febrero, pero antes, las principales películas que apuestan postular a una estatuilla dorada comenzarán a llegar a los cines y plataformas de streaming. Aquí un listado de las cintas a las que ponerles atención antes del anuncio.

Duna (en cines y en HBO Max desde el 26 de noviembre)

La adaptación de la novela de ciencia ficción de Frank Herbert, que fue inspiración de historias como Star Wars y Game of Thrones, está entre las películas más taquilleras del año. Sin duda ocupará el lugar que los Oscar suelen reservar informalmente para un blockbuster dentro de las nominaciones. Mejor Película y categorías técnicas como efectos especiales asoman como sus principales posibilidades. Está en los cines, pero este 26 de noviembre también llega a HBO Max (aunque se recomienda verla en la pantalla más grande posible).

La Crónica Francesa (en cines)

Las películas corales de humor irreverente pero encantador son parte de la marca registrada del director Wes Anderson. Su más reciente cinta, ya en los cines chilenos, cuenta la historia del último número de una revista norteamericana publicada en Francia durante el Siglo XX, y ha sido descrita como una carta de amor al periodismo y a la famosa publicación The New Yorker. No es la película mejor criticada de Anderson, pero el realizador es un favorito de los Oscar y podría recibir amor en las nominaciones. Su masivo elenco, que cuenta con Bill Murray, Frances McDormand, Adrien Brody, Kate Winslet, Timothée Chalamet, Saoirse Ronan y más, también podría atraer a los votantes de la categoría de Mejor Actor o Actriz de Reparto.

El Poder del Perro (en Netflix desde el 1 de diciembre)

Una de las favoritas a aparecer en varias categorías. Benedict Cumbertach (Sherlock, Doctor Strange) interpreta a un desalmado ranchero estadounidense a comienzos del Siglo XX, que tortura psicológicamente a la mujer (Kirsten Dunst) de su hermano (Jesse Plemmons), y al hijo de esta (Kodi Smith-McPhee). Pero la dureza del protagonista/antihéroe esconde mayor complejidad de la aparente. Dirigida por la neozelandesa Jane Campion (The Piano), en su primera película en 12 años, la cinta ya ha recibido fuertes elogios en festivales, llevándose el León de Plata en Venecia. Será la gran apuesta de Netflix esta temporada, de seguro apareciendo entre las nominadas a Mejor Película, Mejor Dirección (Campion), Mejor Actor (Cumbertbatch) y Mejor Actriz de Reparto (Dunst).

Rey Richard (en cines desde el 2 de diciembre)

Will Smith interpreta al entrañable pero exigente padre de las hermanas Venus y Serena Williams en esta película biográfica que, según parte de la prensa especializada en Estados Unidos, lo pone en la cima de las apuestas para quedarse con el Oscar a Mejor Actor. Una cinta familiar, pero que aborda temas complejos como la intersección entre raza y deporte, que pareciera contener todos los elementos para que la Academia la tome en consideración. De seguro aparece también nominada a Mejor Película.

Amor sin Barreras (en cines desde el 9 de diciembre)

La adaptación cinematográfica original de este musical en 1961 se transformó en uno de los mayores fenómenos en la historia del cine. Sus canciones se hicieron parte de la cultura pop, fue un hit en la taquilla y ganó diez Oscar. Cinco décadas después, Hollywood se atrevió a hacer un remake, que sin duda enfrentará la presión de acercarse su clásica predecesora. Pero la cinta tiene un arma secreta: está dirigida por Steven Spielberg, el director más taquillero de todos los tiempos y favorito eterno de la Academia. Sumémosle que la historia, una adaptación libre de Romeo y Julieta, sigue siendo vigente. El amor imposible entre dos jóvenes pertenecientes a bandas rivales, una norteamericana y otra puertorriqueña, sirve como el punto de partida para explorar las limitaciones del Sueño Americano. Todo muy Oscar.

La Tragedia de Macbeth (en Apple TV+ desde el 14 de enero)

Macbeth, de William Skakespeare, tiene un sinfín de adaptaciones cinematográficas y televisivas. Algunas de ellas son clásicos, como la de Orson Welles o la de Akira Kurosawa. ¿Qué justifica el retorno del rey escocés a la pantalla? Un nombre: Joel Coen. Por primera vez, el mayor de los legendarios hermanos Coen (Fargo, Sin Lugar para los Débiles) dirige y escribe en solitario, y el resultado fue ovacionado en su paso por festivales. Denzel Washington interpreta al protagonista y Frances McDormand a Lady Macbeth. Se espera que todos sean nominados en sus respectivas áreas. La cinta se estrenará en Apple TV+, aún sin claridad si pasará por los cines.

Spencer (en cines desde el 20 de enero)

Una de las películas que más expectativas genera en este lado del mundo. La segunda cinta en inglés del director chileno Pablo Larraín (No, El Club, Jackie) se centra en un ícono pop y político, como es la Princesa Diana de Gales, en una historia que se centra en una Navidad junto a la Familia Real, en donde la trágica figura decide separarse del Príncipe Carlos. Kristen Stewart interpreta a la protagonista en un papel que ha sido elogiado, y que se da por seguro le valga una nominación al Oscar a Mejor Actriz. Qué tanto conectará la Academia en otras categorías con el estilo de Larraín, es algo que está por verse.

Licorice Pizza (en cines desde el 27 de enero)

La más reciente película de Paul Thomas Anderson (Magnolia, Petróleo Sangriento) se estrenará pocos días antes de las nominaciones del 8 de febrero. La película, que ha recibido una calurosa recepción por parte de la crítica, tendrá la oportunidad de romper una mala racha: Anderson nunca ha ganado un Oscar, a pesar de haber sido nominado ocho veces en tres capacidades distintas (como director, guionista y productor). La historia sigue el amor platónico entre un adolescente (Cooper Hoffman, hijo del fallecido Phillip Seymour Hoffman) y una veinteañera (Alana Haim), en la California de los años 70, en medio del boom del Hollywood moderno. De seguro recibirá varias nominaciones.