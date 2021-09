Disco chileno del día: ‘III’ de De Mónaco

Qué contraproducente se siente calificar como ‘pandémico’ un álbum que te insta tanto a volver a la pista de baile como ‘III’ (2021), pero ese es el delicado acto de equilibrio que De Mónaco consigue en su tercer trabajo de larga duración. El dúo integrado por Carlos Contreras y Mauricio Cabañas lleva años reconciliando la ebullición del pop electrónico con la intimidad de sus letras, pero nunca antes habían sonado tan completos como en ‘III’.

Puede ser porque el álbum fue grabado en plena pandemia, pero hay algo más melancólico y urgente que de costumbre en los paisajes sonoros que construye De Mónaco en esta ocasión, desde la cascada de sintetizadores que serpentea detrás de ‘Somos’ hasta la voz espectral sampleada como base rítmica en ‘Me Quiero Solo Otra Vez’. Su collage de ideas es tan dinámico que las canciones suenan como si estuviesen procesando sus emociones en tiempo real.

Haber trabajado en aislamiento no hace de ‘III’ un disco insular. Todo lo contrario: El dúo parece aprovechar las posibilidades infinitas de la distancia no solo para construir sus ritmos más irresistibles y ambiciosos, sino que además para reclutar a un desfile de grandes colaboradores, en donde se incluye a la ex Denver Mariana Montenegro y a los siempre pegajosos Zebra 93. Cada figura externa se acopla al universo de De Mónaco y parece ser un personaje más, un ejercicio conmovedor de encuentros creativos en un contexto de encierro e incertidumbre.

No quiero hacer sonar a ‘III’ como un álbum quejumbroso. Incluso en sus exploraciones sobre la inevitabilidad del dolor, De Mónaco hace de sus canciones pequeñas epopeyas bailables, piezas que te mueven tanto el corazón como las caderas ¿Y no es eso precisamente lo que necesitamos hoy por hoy? En su ejercicio de balancear introspección emocional con la eterna ansiedad de la liberación corporal, el dúo ha hecho un disco para estos tiempos.