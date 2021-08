Gustavo Cerati: Sus discos solistas del peor al mejor

Los cumpleaños de Gustavo Cerati han sido agridulces durante tanto tiempo, incluso antes de su muerte, que poco sentido tiene ahora concentrarse en su aspecto más trágico. El natalicio del titán argentino nos da la oportunidad de celebrar, de maravillarse de que hayamos estado vivos en la misma época en que alguien producía semejante obra, una que resonó en todo un continente e hizo sentir a millones como parte de una experiencia comunal.

Y además: Vaya obra. Cerati no produjo ningún trabajo mediocre en su vida, mucho menos uno malo. Incluso sus momentos imperfectos son fascinantes, y hablan de un artista en permanente búsqueda. No muy distinto a su ídolo David Bowie, en ese sentido.

Para homenajear al trasandino, decidimos hacer uno de nuestros ránkings de discos de su obra en solitario. Para efectos prácticos, marginamos de este análisis los soundtracks (vuela alto, ‘+Bien’), las colaboraciones (fuiste bueno, ‘Colores Santos’) y cualquier otro proyecto que no haya sido exclusivamente solista (Plan V, apenas te conocimos). Todo esto para decir: Aquí están los discos solistas de Cerati, del ‘peor’ al mejor.

Por Ignacio De La Maza

5.- Siempre Es Hoy (2003)

Nada particular (¿Aló, Miguel Bosé?) contra ‘Siempre Es Hoy’. Es otra colección de canciones sólidas de un hombre que se especializaba en ellas, y está hecha con profesionalismo e ingenio. Sin embargo, para ser un trabajo en teoría tan personal (el músico pasaba por un divorcio en la época), buena parte del álbum suena cerebral y fría, con un puñado de temas siguiendo la misma fórmula de bases electrónicas mid tempo y arreglos sobrios. Se puede hacer algo monótono después de la primera mitad, pero en sus mejores momentos revela el lado más humano de Cerati.

4.- Fuerza Natural (2009)

Es difícil hablar del último álbum de Cerati fuera del contexto de que, bueno… Es el último álbum de Cerati. Gustavo cayó en un coma a solo meses de su lanzamiento, en plena gira promocional, y no despertó hasta su muerte 4 años después ¿Con qué nos dejó? Afortunadamente con uno de sus trabajos más complejos, una especie de resumen sincrético de todos sus impulsos artísticos durante las décadas previas, e incluso algunas novedades. En ‘Fuerza Natural’ hay rock propulsivo, tintes electrónicos, folclor mutante, psicodelia enigmática e incluso country, muchas veces todo dentro de una misma canción. La única razón por la que no se ubica más arriba en esta lista es porque lo que le precedió es aún mejor. Que agridulce pensar que nos dejó en uno de los más altos puntos de su brillante trayectoria.

3.- Amor Amarillo (1993)

Imagínense el nivel de bravura que requirió hacer ‘Amor Amarillo’ como primer disco solista. Ya, sí, Cerati ya se había desviado del pop guitarrero de Soda Stereo con ‘Colores Santos’ (1991) junto a Daniel Melero, e incluso había subvertido la fórmula de su propia banda en ‘Dynamo’ (1992). Sin embargo, ‘Amor Amarillo’ aún así fue un salto descomunal: Un trabajo experimental, misterioso e impredecible, en donde el ícono del rock latinoamericano se zambullía fuera de su zona de confort. Por un lado es uno de sus discos más vulnerables, reflexionando sobre su matrimonio con la chilena Cecilia Amenábar y el nacimiento de su hijo Benito. Por otro lado es también su trabajo más ecléctico, fusionando su creciente interés por la electrónica y la música experimental con la psicodelia y el shoegaze. Algunas secciones se mantienen impenetrables, pero sus puntos altos son suficientes como para acelerarte el corazón.

2.- Ahí Vamos (2006)

El ‘regreso’ de Cerati al formato de rock tradicional recibió suficientes aplausos por la reincorporación del formato clásico de guitarra-bajo-batería de los primeros trabajos de Soda Stereo. Sin embargo, cualquiera puede hacer eso. La genialidad de ‘Ahí Vamos’ no está en su sonido (aunque este presenta una calidez adictiva), sino que en el nivel de composición que Cerati había alcanzado. ‘Ahí Vamos’ casi parece un Grandes Éxitos pero con puras canciones originales, lo que habla de la maestría que había alcanzado Gustavo sobre su propia obra. Una colección de material urgente, sexy y espontáneo, canciones que suenan como que han existido siempre y en ningún momento al mismo tiempo. ‘Crimen’, ‘Aquí Me Quedo’ y en especial la magnífica ‘Lago En El Cielo’ compiten por ser las mejores cosas que hayan salido de su prolífica imaginación musical.

1.- Bocanada (1999)

Y bueno ¿Hay alguna duda? ‘Bocanada’ es el álbum más Gustavo Cerati que Gustavo Cerati hizo en su vida. Y con eso me refiero a que es la destilación más pura de su búsqueda artística. Los elementos electrónicos que en otros lados parecían correr por carriles distintos se incorporan a la perfección aquí, sonando como un viaje al interior musical del argentino. Habiendo separado a Soda Stereo, el tipo podría haberse ido a la segura, pero a cambio ‘Bocanada’ es desafiantemente experimental. Contrario a ‘Ahí Vamos’, casi nada es orgánico, optando por sonidos encontrados y samples que incluyen a The Orb y Los Jaivas. No hay un segundo que no suene atrevido, ni uno que no te recuerde a un artista calcificando su propio sonido en algo monumental y único. Es uno de los mejores discos de los 90s, en cualquier territorio o género, una obra maestra de imaginación lúdica e imparable. Es el mejor disco que hizo Gustavo Cerati.