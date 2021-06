Mare Of Easttown: Por qué deberías estar viendo la mejor serie del año

Por Ignacio De La Maza

La vida de Mare Sheehan, protagonista de ‘Mare Of Easttown’ es la misma que la de un sinfín de detectives de HBO antes que ella. Cual Rust Cohle en ‘True Detective’ o como sea que se haya llamado Amy Adams en ‘Sharp Objects’, Mare debe investigar el brutal asesinato de una joven en su pequeño pueblo, lo que la lleva a destapar oscuros secretos de su comunidad y a enfrentar sus propios traumas personales, gatillados por un misterio que no pudo resolver y una dolorosa tragedia personal. Suena familiar ¿No? Puede ser, pero ‘Mare Of Easttown’ tiene la fortuna de contar con algo que ninguna de sus antecesoras tenía entre sus filas: Kate Winslet.

Qué tremenda que es Kate Winslet. Será una obviedad, pero a veces hay que detenerse y decir obviedades, solo para recordar por qué son obvias en un primer lugar. En ‘Mare Of Easttown’, la nueva serie de misterio de HBO que concluyó hace algunos días, la actriz de Titanic es magnética, a tal punto que es imposible quitar los ojos sobre ella cada vez que está en escena. Cada expresión de su rostro parece esconder una tormenta interior que apenas es vislumbrada por sus amigos, familiares y compañeros, cada uno demasiado sumergido en sus propios dramas como para notar que Mare está haciendo todo lo posible para no desmoronarse ante sus ojos.

¿Qué hace a Mare un personaje especial, más allá de los incalculables talentos de su intérprete? Bueno, que es una mujer compleja. En vez de reducir el personaje a clichés de policía atormentado, el trabajo conjunto del guionista y creador Brad Ingelsby, el director Craig Zobel y la propia Winslet le dan múltiples dimensiones a Mare, en donde conviven sus indudables heridas psicológicas y sus tendencias autodestructivas con su determinación profesional, su capacidad de asombro y hasta su sentido del humor. Está quebrada, sí, pero todos en Easttown lo están en algún grado u otro.

Difícil culparlos: A diferencia de otras series similares, en donde un acto de brutalidad destapa la oscuridad escondida de una comunidad pequeña, en Easttown lo siniestro es pan de cada día. No hay tanto que ‘destapar’: Sus habitantes están acostumbrados a convivir con demostraciones de crueldad casual y maldad sin sentido. El abuso de opioides ha cobrado vidas y destruido otras, e incluso los personajes más joviales tienen una pena en sus ojos.

Hablando de Easttown, sería injusto atribuirle el triunfo de ‘Mare…’ solo a Winslet. El guion de Ingelsby hace que toda la comunidad cobre vida como rara vez ocurre en TV (‘Twin Peaks’ se viene a la cabeza). El reparto es uniformemente excepcional, desde la eterna Jean Smart como la aprehensiva pero encantadora madre de Mare hasta una actuación inesperadamente sutil de Evan Peters (quien hace de un detective externo reclutado para ayudar en el caso), liberado del universo kitsch y grandilocuente de Ryan Murphy y las producciones explosivas de Marvel. Hasta Guy Pearce se aparece un rato, lo que siempre se agradece.

Con solo 7 capítulos, ‘Mare Of Easttown’ te atrapa con su misterio pero te mantiene enganchado con su humanidad, con su historia de aparente redención, con su intento de darle sentido a lo sinsentido. Uno de sus episodios se llama ‘Pobre Sísifo’, y la referencia es clave: En la mitología griega, Sísifo es el hombre condenado por los dioses a empujar una gigantesca roca hasta la cima de la montaña todos los días, solo para ver al objeto rodar colina abajo y repetir el proceso hasta el infinito. Siglos más tarde, el escritor y filósofo francés Albert Camus publicaría un famoso ensayo en donde llamaba a ver la historia de Sísifo como una de triunfo, la de un hombre que encuentra la belleza en saber que todos sus esfuerzos son por nada, pero los hace igual.

¿Es acaso Mare una Sísifo moderna? ¿Entregada a un trabajo que le drena todas sus energías y que jamás logrará detener la oscuridad pese a todos sus esfuerzos? Lo que importa es que te dan ganas de seguir a Winslet y a este pueblo entero hasta la cima de la montaña, no importa cuántas veces la roca ruede directo hacia la base. La mejor serie de lo que va del 2021.

Puedes ver ‘Mare Of Easttown’ a través de HBO Go.