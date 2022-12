Qatar 2022: El mundial se tiñe de negro tras la repentina y extraña muerte de dos periodistas

“Mi nombre es Eric Wahl. Vivo en Seattle, Washington. Soy el hermano de Grant Wahl. Mi hermano estaba sano. Me dijo que recibió amenazas de muerte. No creo que mi hermano simplemente haya muerto, creo que fue asesinado. Y sólo pido cualquier ayuda. Soy gay. Soy la razón por la que usó la camiseta del arcoíris en la Copa del Mundo”.

Grant Whal había escrito un artículo sobre la muerte de trabajadores en Qatar, previo a la Copa del Mundo y durante el torneo, algo que algunos sumaron como antecedente.

NEW: World Cup Daily, Day 25. They just don't care. Qatari World Cup organizers don't even hide their apathy over migrant worker deaths, including the most recent one.https://t.co/WEKoMdSm3J

— Subscribe to GrantWahl.com (@GrantWahl) December 8, 2022