Sterling se va de Qatar 2022 y no jugará contra Francia: Su familia sufrió un asalto en Inglaterra

El delantero del Chelsea, Raheem Sterling, debió dejar la concentración de la Copa del Mundo de Qatar 2022 para estar junto a su familia.

Este fin de semana, la familia de Raheem Sterling sufrió un duro momento mientras este estaba en la concentración inglesa. Sufrieron un robo en su hogar, mientras estaban en él, siendo amenazados con armas de fuego.

El robo, se avaluó en 300 mil libras esterlinas, algo así como 325 millones 507 mil pesos chilenos, donde el principal objeto que se robaron fueron relojes de lujo.

La Federación Inglesa comunicó inicialmente que el jugador no iba a estar disponible por un “asunto familiar”, una situación que el entrenador Gareth Southgate corroboró a la prensa. “No puedo decir mucho. Está lidiando con un problema familiar. Él irá (a Inglaterra) y se ocupará de ese asunto, y tendremos que tomarlo desde allí. No quiero meterle ningún tipo de presión. A veces, el fútbol no es lo más importante, la familia está primero”, dijo el entrenador inglés.

La esposa de Sterling, Paige Milian, estaba con sus dos hijos cuando sucedió el robo, y según medios ingleses, se especula que los delincuentes no esperaban que hubiera gente en la casa, debido a la participación del delantero en el mundial.

“Esto fue aterrador para ella y obviamente traumático para toda la familia“, indicó una fuente cercana a la familia.