Alemania y España definen el grupo, papelón de Bélgica y Marruecos da la sorpresa: Qatar 2022 en Salimos Jugando

El mundial de Qatar 2022 comienza a definir los duelos de octavos de final, y hoy clasificaron Marruecos y Croacia, dejando a Bélgica fuera.

Con un camarín quebrado, Bélgica se despide del mundial de Qatar 2022. Tras empatar 0 a 0, los belgas quedaron fuera de la Copa del Mundo, con un lío al interior de su camarín que no pudieron solucionar antes del trascendental duelo ante Croacia. Romelu Lukaku, que no llegaba bien al mundial, tuvo varias opciones de gol que no pudo aprovechar, dejando entonces sin chances a su selección en la cita máxima del fútbol.

Marruecos hace historia y se clasifica primero en el grupo. Los marroquíes hicieron la hazaña tras vencer 2 a 1 a Canadá, clasificando así como líder de su grupo y de manera invicta. El equipo fue de menos a mas tras el inicio del mundial, y clasificaron junto a Croacia, a la espera de Alemania, España, Japón o Costa Rica.

Alemania sale a la cancha frente a Costa Rica y España frente a Japón para definir el grupo, y ver quién se topará con Marruecos y Croacia.