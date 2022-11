Alemania protesta contra la FIFA: “Los derechos humanos no son negociables”

La selección de Alemania salió a protestar contra la FIFA antes de enfrentar a Japón, por la censura del organismo a las expresiones a favor de la comunidad LGBTQ+.

Los alemanes, junto a otros equipos, iban a salir con brazaletes alusivos a los derechos LGTBQ+, que en Qatar no son protegidos, y más bien, la homosexualidad es considerada un delito. El conjunto teutón salió con la boca tapada, como gesto de censura por las determinaciones que tomó el ente máximo del fútbol.

It wasn’t about making a political statement – human rights are non-negotiable. That should be taken for granted, but it still isn’t the case. That’s why this message is so important to us.

Denying us the armband is the same as denying us a voice. We stand by our position. pic.twitter.com/tiQKuE4XV7

— Germany (@DFB_Team_EN) November 23, 2022