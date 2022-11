Hugo Marcone: “¿Quién manda más en Qatar? ¿La FIFA o el Comité Organizador?”

El conductor de Salimos Jugando, Hugo Marcone, se refirió a los cuestionamientos hacia la FIFA por el mundial de Qatar 2022.

El que es el mundial más caro de la historia, ya está en marcha. Brasil 2014 era hasta el momento la edición que más costó, con 14 mil millones de dólares en inversión, además de una cuestionada situación por la muerte de trabajadores encargados de construir los Fan Fest y los estadios. Qatar, tendrá un costo total de 220 mil millones de dólares, 15 veces más de lo que costó organizar la Copa del Mundo de Brasil.

Se ha cuestionado, entre muchas cosas, el costo humano que ha tenido realizar el mundial de Qatar. Según amnistía internacional, cerca de 6.500 trabajadores han fallecido en la construcción de estadios, edificios y Fan Fest para albergar la copa. Un escalofriante promedio de 12 trabajadores por semana.

Las restricciones tanto a la libertad de expresión, como a los derechos humanos y sexuales, se han puesto en el centro del debate. Los derechos LGBTQ+ no existen en Qatar, y es más, es sancionado. Las mujeres no pueden practicar deportes y la población no se puede manifestar en favor de los derechos humanos.

Esto y más lo comentó Hugo Marcone en ‘Lo que Faltaba’.