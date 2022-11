Argentina: Los mejores memes de la caída de la albiceleste frente a Arabia Saudita en Qatar 2022

La selección de Argentina cayó derrotada frente a Arabia Saudita por 2-1 en lo que es el batacazo máximo de lo que va del mundial.

Llegaban con el cartel de favorito al partido inaugural, y cómo no, si el invicto de 36 partidos de la escuadra de Lionel Scaloni daba para eso y mucho más. El rival, Arabia Saudita, no tenía el peso de los argentinos, por lo que era una selección a vencer, incluso para algunos, por goleada.

Pero no pasó. Los árabes dieron vuelta un partido que comenzó a favor de los argentinos, que por medio de Lionel Messi comenzaban ganando 1-0 a los 10 minutos.

A la entrada del segundo tiempo, los árabes anotaron el 1-1 por medio de un gol de Saleh Al-shehri, que anotó a los 48′. A los 53′, Al-Dawsari puso el 2-1 para los árabes, sepultando anímicamente a los argentinos.

Estos son los mejores memes que dejó la derrota de los trasandinos:

Diego Maradona looking down at this Argentina team pic.twitter.com/YQO843S6oS

— Troll Football (@TrollFootball) November 22, 2022