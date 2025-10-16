Canadá: Donde la naturaleza parece no tener fin
En una nueva edición de Viaje Infinito, emprendimos rumbo a Canadá, un país donde la naturaleza parece no tener fin y las ciudades vibran con una energía moderna y multicultural. Desde los imponentes paisajes de las Montañas Rocosas hasta la elegancia de Montreal y la calidez de Vancouver, cada rincón ofrece una experiencia única.
Recorrer Canadá es encontrarse con lagos de un azul imposible, bosques que se tiñen de rojo y dorado en otoño, y parques nacionales que parecen salidos de un sueño. Pero también es descubrir su cultura diversa, su pasión por el hockey, su amabilidad legendaria y una gastronomía que mezcla influencias del mundo entero.
Un destino que invita a desconectarse, respirar aire puro y maravillarse con la inmensidad del norte. Canadá no solo se visita: se vive, se siente y se recuerda.