Cuba: La isla donde el tiempo parece haberse detenido

{"multiple":false,"videos":[{"key":"dTsbzhaz37Ym","duration":"00:27:01","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/18bd5fd8db641ffbc6a9c422c2c82ffd.mp4"}]}

En una nueva edición de Viaje Infinito, emprendimos rumbo a Cuba, una isla donde el tiempo parece haberse detenido entre autos antiguos, fachadas color pastel y un ritmo que se mueve al compás del son. Desde el bullicio de La Habana Vieja, con sus calles empedradas y su icónica Malecón frente al Caribe, hasta los valles de Viñales, donde el tabaco crece entre montañas rojizas, Cuba invita a recorrerla sin apuro, disfrutando cada sorbo de ron y cada conversación improvisada.

Entre playas de aguas turquesas en Varadero, la historia viva de Trinidad y el magnetismo cultural de Santiago, el país vibra con una energía única, mezcla de historia, música y calidez humana. En Cuba, cada esquina guarda una historia, y cada historia, una melodía que parece no querer terminar.