En una nueva edición de Viaje Infinito, emprendimos rumbo a Texas, el segundo estado más grande de Estados Unidos y una tierra donde el espíritu del Viejo Oeste se mezcla con la modernidad de sus grandes ciudades. Desde los imponentes rascacielos de Dallas y Houston, hasta los paisajes desérticos del Big Bend National Park, Texas sorprende con su diversidad cultural, natural y gastronómica.

El viaje comienza en Austin, la vibrante capital conocida por su ambiente musical, sus food trucks y su lema no oficial: “Keep Austin Weird”. Allí, la vida nocturna en la famosa calle Sixth es una experiencia imperdible. Más al sur, San Antonio encanta con su historia y su icónico River Walk, un paseo fluvial rodeado de restaurantes y bares que revive la calidez texana.

Pero Texas también es naturaleza: los atardeceres del desierto de Chihuahua, las formaciones rocosas del Parque Nacional Big Bend y las playas del Golfo de México en Corpus Christi revelan un paisaje tan vasto como fascinante.

Y, por supuesto, ningún viaje estaría completo sin probar un buen brisket ahumado o unos auténticos tacos tex-mex. Porque en Texas, cada rincón cuenta una historia, y cada sabor es una muestra de su orgullo local.