Viaje Infinito: Más allá de las luces de Las Vegas

{"multiple":false,"videos":[{"key":"dTrFVuVzFzAY","duration":"00:23:14","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/631af0ecdff245a504eaca5764c1ea9d.mp4"}]}

En una nueva edición de Viaje Infinito, emprendimos rumbo a Las Vegas, pero no a la que brilla bajo los neones y las apuestas, sino a esa que se esconde más allá de las luces. A pocos kilómetros del bullicio del Strip, el desierto de Nevada revela una belleza inesperada: paisajes áridos teñidos de rojo en el Valley of Fire, las imponentes formaciones rocosas del Red Rock Canyon y el impresionante Lago Mead, un oasis azul en medio del árido paisaje.

Allí, entre el silencio del desierto y el eco de la historia, descubrimos otra cara de Las Vegas: la de los viajeros que buscan calma, naturaleza y una conexión distinta con este rincón del suroeste estadounidense. Porque Las Vegas no solo vibra de noche; también respira, lejos del ruido, bajo el mismo sol que ilumina sus luces.