{"multiple":false,"videos":[{"key":"czES62yP9Px","duration":"00:26:47","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/3dd2f753a632d6f97f49a6f9b20b99d2.mp4"}]}

En una nueva edición de Viaje Infinito, emprendimos rumbo a Suiza, el corazón de Europa y uno de los destinos más encantadores del mundo. Rodeado por los majestuosos Alpes, este país cautiva con sus paisajes de ensueño, donde los lagos cristalinos reflejan montañas nevadas y los pueblos parecen salidos de un cuento.

Desde Zúrich, con su elegancia moderna y su aire cosmopolita, hasta Lucerna, donde el Puente de la Capilla conecta siglos de historia, cada rincón suizo ofrece una experiencia distinta. En Interlaken, los más aventureros encuentran el paraíso de los deportes extremos, mientras que Ginebra y Berna invitan a recorrer museos, mercados y calles que respiran cultura.

Y, por supuesto, ningún viaje estaría completo sin probar su famoso chocolate artesanal o disfrutar de una auténtica fondue frente a un paisaje alpino. Suiza no solo es precisión y relojes; es belleza, tradición y una serenidad que se respira en cada valle.