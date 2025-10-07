Albania: La autenticidad del corazón de los Balcanes

{"multiple":false,"videos":[{"key":"yizJRUp2GsI","duration":"00:24:48","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/7a4c00a1c95a0db9176c9160f6fdf8fc.mp4"}]}

En una nueva edición de Viaje Infinito, emprendimos rumbo a Albania, un destino que sorprende por su autenticidad, su historia milenaria y sus paisajes que parecen salidos de una postal. Ubicado en el corazón de los Balcanes, este pequeño país combina playas de aguas turquesas en la Riviera Albanesa, montañas imponentes como los Alpes Dináricos y ciudades cargadas de encanto e historia como Berat y Gjirokastër, ambas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

En sus calles aún se respira el contraste entre el pasado comunista y una nueva energía juvenil que impulsa el turismo, la gastronomía y la cultura local. Desde los cafés junto al mar Adriático hasta los castillos medievales que coronan sus colinas, Albania se abre al mundo como un secreto bien guardado de Europa que vale la pena descubrir antes de que deje de serlo.