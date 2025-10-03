Curazao: La mezcla del Caribe con Europa

{"multiple":false,"videos":[{"key":"czBWG93MdgB","duration":"00:26:55","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/33599b7b9240642b58dcd62691e4af17.mp4"}]}

En una nueva edición de Viaje Infinito, emprendimos rumbo a Curazao, una isla que mezcla el encanto caribeño con la influencia europea en cada rincón. Apenas llegamos, nos recibió el colorido de Willemstad, su capital, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO gracias a sus casitas coloniales de tonos pastel que parecen sacadas de una postal.

Entre playas de aguas turquesa, arrecifes ideales para el buceo y una vibrante oferta cultural, Curazao invita a sumergirse en su ritmo relajado. Pasear por el puente flotante Queen Emma, descubrir la historia en el Fuerte Ámsterdam o degustar un “keshi yena”, plato típico de la isla, son experiencias que conectan al viajero con la esencia local. Un destino que combina relax, aventura y tradición, y que convierte cada visita en una experiencia inolvidable.