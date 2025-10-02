Barbados: El paraíso del mar turquesa

{"multiple":false,"videos":[{"key":"czB49C7tkSt","duration":"00:29:25","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/4d5db99c0e3b9efa57a19b47d0af3ebb.mp4"}]}

En una nueva edición de Viaje Infinito, emprendimos rumbo a Barbados, una joya caribeña donde el mar turquesa se mezcla con playas de arena blanca y un ritmo que respira calma. Este pequeño país insular sorprende con su mezcla de historia colonial británica, cultura afrocaribeña y paisajes que parecen sacados de una postal. Desde Bridgetown, su vibrante capital y Patrimonio de la Humanidad, hasta las tranquilas costas de Bathsheba, el encanto de la isla conquista a cada visitante.

Pero Barbados no es solo playa. Aquí también se vive una experiencia cultural única: festivales llenos de música calipso, plantaciones de azúcar que cuentan historias de siglos pasados y, por supuesto, el famoso ron, orgullo nacional. Ya sea explorando cuevas marinas, navegando en catamarán o simplemente disfrutando del atardecer en la costa oeste, la isla invita a desconectarse y disfrutar de la vida al ritmo del Caribe.