Barbados: El paraíso del mar turquesa
En una nueva edición de Viaje Infinito, emprendimos rumbo a Barbados, una joya caribeña donde el mar turquesa se mezcla con playas de arena blanca y un ritmo que respira calma. Este pequeño país insular sorprende con su mezcla de historia colonial británica, cultura afrocaribeña y paisajes que parecen sacados de una postal. Desde Bridgetown, su vibrante capital y Patrimonio de la Humanidad, hasta las tranquilas costas de Bathsheba, el encanto de la isla conquista a cada visitante.
Pero Barbados no es solo playa. Aquí también se vive una experiencia cultural única: festivales llenos de música calipso, plantaciones de azúcar que cuentan historias de siglos pasados y, por supuesto, el famoso ron, orgullo nacional. Ya sea explorando cuevas marinas, navegando en catamarán o simplemente disfrutando del atardecer en la costa oeste, la isla invita a desconectarse y disfrutar de la vida al ritmo del Caribe.