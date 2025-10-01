El encanto de Italia y su gastronomía

{"multiple":false,"videos":[{"key":"czBePQu252b","duration":"00:25:58","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/6e2ff0dda3ddde2e0111a1c9378683bd.mp4"}]}

En una nueva edición de Viaje Infinito, emprendimos rumbo a Italia, un país donde la historia, el arte y la buena mesa se mezclan en cada rincón. Más allá de sus ruinas romanas, sus canales venecianos y sus galerías repletas de obras maestras, la península itálica conquista a los viajeros a través de su cocina, considerada una de las más queridas y replicadas del mundo.

Desde el norte, con la suavidad de los risottos de Lombardía y la riqueza de los quesos del Piamonte, hasta el sur, donde la pasta con mariscos y las pizzas napolitanas marcan identidad, cada región tiene un sabor propio. En Toscana, los vinos como el Chianti acompañan carnes y panes rústicos; en Sicilia, los cítricos y dulces como los cannoli revelan la herencia árabe y mediterránea. Y en cualquier mesa, el aceite de oliva y las pastas frescas se convierten en protagonistas de una tradición que traspasa fronteras.

Italia invita no solo a recorrer ciudades icónicas como Roma, Florencia o Milán, sino también a perderse en trattorias familiares, mercados locales y viñedos que cuentan historias a través de sus aromas y sabores. Porque conocer Italia es, inevitablemente, saborearla.