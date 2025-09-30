{"multiple":false,"videos":[{"key":"bVdERs","duration":"00:26:38","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/6c52fe7dba1f71177f116ce49a0f3e8f.mp4"}]}

En una nueva edición de Viaje Infinito, emprendimos rumbo a Mallorca, la joya más brillante del archipiélago balear. Una isla que deslumbra por su contraste: aguas turquesa y calas escondidas se combinan con pueblos de piedra, montañas imponentes y una vida cultural vibrante.

Desde la Sierra de Tramontana, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, hasta la bulliciosa Palma, con su majestuosa catedral gótica que se abre frente al mar, Mallorca invita a recorrerla sin prisa, descubriendo cada rincón. Sus mercados locales, sus caminos rurales y su gastronomía —donde destacan la sobrasada, la ensaimada y el vino de denominación de origen— convierten cada visita en un viaje de sentidos.

Mallorca no solo es sol y playa, es también historia, naturaleza y cultura. Un destino que conquista a quienes buscan descanso, pero también a los que quieren aventura y descubrimiento. Porque en esta isla, cada camino lleva a una sorpresa.