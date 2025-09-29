En una nueva edición de Viaje Infinito, emprendimos rumbo a Florida, el estado del sol eterno en Estados Unidos, donde playas de arena blanca, parques temáticos de talla mundial y una vibrante mezcla cultural hacen que cada visita sea inolvidable. Desde la magia de Orlando con Walt Disney World y Universal Studios, hasta la elegancia tropical de Miami, con su icónico South Beach y la energía latina que se respira en cada rincón, Florida es un destino que combina diversión, historia y relax.

Pero el encanto del estado no se queda ahí: en los Cayos de Florida, la carretera sobre el mar invita a descubrir paisajes de postal y atardeceres únicos, mientras que en los Everglades, los pantanos y cocodrilos recuerdan la fuerza de la naturaleza salvaje. Ya sea navegando, recorriendo sus parques nacionales, disfrutando de sus deportes acuáticos o explorando su gastronomía multicultural, Florida es mucho más que un destino turístico: es una experiencia que mezcla aventura, sol y cultura, siempre con la promesa de dejar recuerdos imborrables.