Archipiélago de Juan Fernández: Un Viaje por la historia

{"multiple":false,"videos":[{"key":"yiflVkWdSrc","duration":"00:30:35","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/d703dc6481a365737a6b0526095639e7.mp4"}]}

En una nueva edición de Viaje Infinito, emprendimos rumbo a un destino que parece detenido en el tiempo: el Archipiélago de Juan Fernández, ubicado a más de 600 kilómetros de la costa chilena. Un lugar donde la naturaleza salvaje se mezcla con la historia y la tranquilidad de un pueblo que vive frente al mar.

Al llegar a Robinson Crusoe, la isla principal, sorprende el contraste entre sus cerros verdes y abruptos acantilados que caen sobre un océano azul profundo. Las caminatas por sus senderos, como el que lleva al Mirador de Alejandro Selkirk, permiten descubrir una biodiversidad única, con especies endémicas que no existen en ningún otro rincón del planeta. La gastronomía local también es parte del encanto: las langostas frescas son el plato estrella, preparadas por los isleños con un sello inconfundible de hospitalidad.

Visitar Juan Fernández no es solo una aventura natural, es un viaje a la historia. Allí vivió en soledad el marinero Alejandro Selkirk, cuya experiencia inspiró la novela Robinson Crusoe. Entre relatos de naufragios y tradiciones marineras, la isla invita a desconectarse del mundo moderno y conectarse con un ritmo de vida distinto, marcado por la calma y el sonido del océano.