Los majestuosos Alpes franceses e italianos

En una nueva edición de Viaje Infinito, emprendimos rumbo a los majestuosos Alpes, esa imponente cadena montañosa que une Francia e Italia y que guarda postales que parecen sacadas de un sueño. Desde los pueblos alpinos con techos de madera y balcones floridos, hasta las cumbres eternamente nevadas que coronan el horizonte, cada rincón invita a detenerse y contemplar.

Del lado francés, Chamonix se alza como un clásico infaltable: cuna del alpinismo y puerta de entrada al Mont Blanc, la montaña más alta de Europa occidental. Sus calles vibran con el espíritu aventurero de quienes buscan conquistar glaciares o simplemente disfrutar de un chocolate caliente frente a la chimenea. En contraste, al cruzar a Italia, la región del Valle de Aosta sorprende con castillos medievales, senderos que serpentean entre valles verdes y una gastronomía que combina lo rústico de la montaña con el encanto de la cocina italiana.

Los Alpes no solo son un destino para esquiadores o montañistas; son un viaje sensorial que mezcla naturaleza, cultura y tradición en cada paso. Un territorio donde el tiempo parece detenerse, y donde cada jornada se convierte en una invitación a volver a empezar.