Pucón: El encanto del sur de Chile

{"multiple":false,"videos":[{"key":"czBAwjM0aif","duration":"00:29:24","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/fcd365ab97ce789125df44a0e4f63a44.mp4"}]}

En una nueva edición de Viaje Infinito, emprendimos rumbo a Pucón, uno de los destinos más encantadores del sur de Chile, donde la naturaleza se despliega en todo su esplendor entre lagos, montañas y bosques nativos. Este rincón de la Región de La Araucanía combina aventura, relajo y cultura, ofreciendo una experiencia única para quienes buscan desconectarse y maravillarse con paisajes inolvidables.

Entre sus imperdibles destaca el imponente Volcán Villarrica, símbolo de la zona y uno de los más activos de Sudamérica, que atrae a aventureros de todo el mundo a sus rutas de ascenso. También se encuentra el Lago Villarrica, cuyas playas de arena volcánica son el lugar perfecto para descansar, practicar deportes náuticos o simplemente contemplar el atardecer frente a la cordillera. Y, por último, las Termas Geométricas, ubicadas en medio de un bosque andino, regalan un refugio de tranquilidad con sus aguas calientes que fluyen en pasarelas de madera rodeadas de vegetación.

Pucón es un destino donde la adrenalina y el relajo se encuentran, convirtiéndolo en un viaje inolvidable para quienes buscan vivir la naturaleza en su máxima expresión.