En una nueva edición de Viaje Infinito, emprendimos rumbo a Venecia, la ciudad de los canales, un destino que parece sacado de un sueño y que encanta a cada viajero con su historia, arte y romanticismo. Navegar en góndola por la laguna es apenas el comienzo de un recorrido que invita a perderse entre palacios centenarios, puentes icónicos y plazas llenas de vida.

Entre sus imperdibles destaca la Plaza de San Marcos, el corazón de la ciudad, rodeada por la majestuosa Basílica y el Palacio Ducal, símbolos de la grandeza veneciana. Otro punto que deslumbra es el Puente de Rialto, el más antiguo y famoso de Venecia, desde donde se obtiene una de las mejores postales del Gran Canal. Y para quienes buscan un encanto más colorido, la isla de Burano es una visita obligada, con sus casas pintadas en tonos vibrantes y su tradición de encajes artesanales.

Venecia no solo es un lugar para mirar, es un destino para sentir, donde cada rincón guarda la esencia de una ciudad que flota entre la historia y la eternidad.