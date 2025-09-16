Fiestas Patrias: La festividad más icónica de nuestro país

{"multiple":false,"videos":[{"key":"oX6Ftmo9N0","duration":"00:25:21","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/75999e136adc8cf06233dc1f1120765c.mp4"}]}

En una nueva edición de Viaje Infinito, emprendimos rumbo a Chile para sumergirnos en la energía de sus Fiestas Patrias, una de las celebraciones más esperadas y vibrantes del país. Cada septiembre, plazas, fondas y ramadas se llenan de música, aromas y tradiciones que reflejan la identidad chilena en todo su esplendor.

Durante estas jornadas, los visitantes pueden disfrutar de la cueca, el baile nacional, y deleitarse con sabores típicos como la empanada de pino, el anticucho y la inconfundible chicha. El Parque Padre Hurtado en Santiago se convierte en epicentro de festejos, con espectáculos folclóricos, juegos típicos y un ambiente familiar que atrae a miles de personas.

Las Fiestas Patrias no son solo un feriado, son una experiencia cultural donde la alegría, el orgullo patrio y la hospitalidad chilena se entrelazan, invitando tanto a locales como a turistas a vivir una celebración única en Sudamérica.