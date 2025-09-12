Jamaica: La isla de la alegría

{"multiple":false,"videos":[{"key":"czBfSfppf7W","duration":"00:23:52","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/a3d5452562e8d201ce023b2a092ce8f4.mp4"}]}

En una nueva edición de Viaje Infinito, emprendimos rumbo a Jamaica, la vibrante isla caribeña conocida por sus playas de aguas turquesa, su ritmo de reggae y su espíritu lleno de alegría. Este destino, además de su innegable belleza natural, ofrece experiencias únicas que mezclan cultura, aventura y descanso.

Entre los imperdibles, está Dunn’s River Falls, en Ocho Ríos, donde los visitantes pueden escalar sus cascadas rodeadas de una exuberante selva tropical. Otro punto fascinante es Nine Mile, el pequeño pueblo donde nació y descansa Bob Marley, ideal para sumergirse en la historia y legado del rey del reggae. Y para quienes buscan atardeceres inolvidables, nada supera las vistas desde los acantilados de Negril, un lugar perfecto para relajarse y disfrutar del mar.

Jamaica es un destino que combina música, naturaleza y hospitalidad, convirtiéndose en una experiencia que queda grabada en el corazón de cada viajero.