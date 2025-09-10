Viaje Infinito: Hazañas por el mundo

{"multiple":false,"videos":[{"key":"czAZe7XeKNo","duration":"00:25:36","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/dd08832dadaf3809dba310e2f86645fe.mp4"}]}

Chile no solo se reconoce por sus paisajes únicos, sino también por sus deportistas que han llevado la bandera nacional a escenarios internacionales. Entre ellas destacan Bárbara Hernández, la “sirena del hielo”, y Valentina Toro, joven promesa del karate, quienes con esfuerzo y disciplina han logrado hazañas admiradas en distintos rincones del planeta.

Hernández ha conquistado los mares más extremos del mundo con su especialidad: la natación en aguas gélidas. Fue la primera persona en la historia en cruzar el Canal de Drake, uniendo Cabo de Hornos con la Antártica en un nado de 2 horas y 20 minutos, y además es campeona mundial de natación en hielo, batiendo récords en pruebas de resistencia donde pocos se atreven a lanzarse. Su valentía la ha convertido en un ícono del deporte y una embajadora natural de las aguas australes chilenas.

Por su parte, Valentina Toro ha brillado en tatamis internacionales con la misma fuerza. Se consagró como la primera chilena campeona mundial juvenil de karate y recientemente obtuvo el oro en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, consolidándose como una de las grandes figuras de este deporte a nivel continental. Su carrera demuestra cómo la constancia y el talento pueden transformar los sueños en medallas.