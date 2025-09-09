Un recorrido por el Verano Europeo

{"multiple":false,"videos":[{"key":"oXTCBts4X8","duration":"00:28:21","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/a21edfb2ccb1a0aac36196e39c991f16.mp4"}]}

En una nueva edición de Viaje Infinito, emprendimos rumbo al verano europeo, esa estación que transforma al continente en un escenario lleno de vida, colores y experiencias únicas. Con el sol como gran protagonista, las ciudades, playas y pueblos se llenan de visitantes que buscan disfrutar de la cultura, la gastronomía y el descanso al aire libre.

El verano en Europa invita a recorrer ferias, mercados y festivales, a sumergirse en tradiciones locales y a vivir jornadas más largas que parecen no tener fin. Es la época ideal para conectar con la energía del continente, ya sea explorando, celebrando o simplemente relajándose. Una temporada donde cada rincón se convierte en una invitación a descubrir y disfrutar.