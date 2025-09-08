El trekking que cautiva a los viajeros en Chile

{"multiple":false,"videos":[{"key":"oXRvLry7Pr","duration":"00:27:31","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/53d205921031373bc8bd98d004ec5681.mp4"}]}

En una nueva edición de Viaje Infinito, emprendimos rumbo al corazón del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, el más antiguo de Chile y uno de los destinos imperdibles de la Patagonia norte. Rodeado de volcanes imponentes como el Osorno, el Calbuco y el Tronador, este parque deslumbra con paisajes que parecen sacados de una postal: bosques siempre verdes, lagos de aguas turquesas y el estruendo majestuoso de los Saltos del Petrohué.

La experiencia de trekking aquí se transforma en una verdadera travesía gracias a Azimut360, especialistas en expediciones que combinan aventura, seguridad y conocimiento local. Sus rutas guiadas permiten adentrarse en senderos únicos, descubriendo rincones poco explorados y viviendo el contacto más auténtico con la naturaleza.

Para quienes buscan extender la experiencia, Terra Luna Lodges ofrece el complemento perfecto: un refugio acogedor a orillas del lago, donde el descanso se fusiona con el paisaje patagónico. Entre caminatas exigentes, relatos de montaña y noches bajo cielos estrellados, este viaje no solo es una inmersión en la naturaleza, sino también en la esencia misma de la aventura.