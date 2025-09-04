Los rincones que no puedes perderte en Viena

{"multiple":false,"videos":[{"key":"oXD1BUWCX1","duration":"00:28:50","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/a009cd21fef88560001470fa607be8ab.mp4"}]}

En una nueva edición de Viaje Infinito, emprendimos rumbo a Austria, con destino a su deslumbrante capital: Viena, una ciudad donde la historia imperial se mezcla con la modernidad cultural y una vida urbana vibrante. Recorrer sus calles es adentrarse en un museo al aire libre, con palacios majestuosos, arquitectura barroca y rincones que parecen sacados de un cuento.

Entre sus imperdibles se encuentra el Palacio de Schönbrunn, antigua residencia de verano de los Habsburgo, con jardines que invitan a perderse entre fuentes y esculturas. Otro punto obligado es la Ópera Estatal de Viena, uno de los escenarios líricos más prestigiosos del mundo, donde la música de Mozart, Strauss y Beethoven aún resuena con fuerza. Y, por supuesto, no se puede dejar de visitar la Catedral de San Esteban, en pleno corazón de la ciudad, un ícono gótico que ofrece desde sus torres una de las vistas más impresionantes de Viena.

Un destino que combina arte, tradición y encanto en cada rincón, ideal para quienes buscan vivir la magia de Europa en todo su esplendor.